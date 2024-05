Obra conta com um investimento de R$ 3,6 milhões e está sendo fiscalizada pelo governo municipal - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 17/05/2024 11:43

Volta Redonda - A construção da alça de acesso ligando o bairro Siderville ao Elevado Presidente Castelo Branco, na Ponte Alta, em Volta Redonda, está na fase de ajustes finais para que, em breve, a via seja aberta e beneficie os motoristas, principalmente os moradores do Siderville. A obra conta com um investimento de R$ 3,6 milhões e está sendo fiscalizada pelo governo municipal.

A empresa responsável pela obra está finalizando a sua parte, incluindo ações no guarda corpo e na praça que fica ao lado da alça de acesso. A via também já recebeu o asfaltamento. Enquanto isso, a prefeitura já planejou iniciar na próxima semana toda a parte de sinalização, além de pequenos reparos de percursos, verificação na iluminação e limpeza geral do local.

“Falta pouco para podermos entregar mais essa importante obra de mobilidade em nossa cidade, e que tanto era sonhada pelos moradores do Siderville. E, assim como nesse bairro, também estamos trabalhando para que mais obras sejam concluídas para melhorar o dia a dia no trânsito de Volta Redonda”, frisou o prefeito Antonio Francisco Neto.

Alça tem 200 metros com duas pistas

Com 200 metros de comprimento, o novo acesso ligará a Rua K, no Siderville, ao elevado da Ponte Alta, com duas pistas: uma de entrada e outra de saída, além de um guarda-corpo junto à pista para circulação dos pedestres. Atualmente, este trajeto é feito por uma rua que pode ser acessada por quem trafega pela Via Sérgio Braga e, com o grande fluxo de carretas e caminhões, o trânsito apresenta obstáculos como a ultrapassagem da linha férrea, calçamento danificado e poeira constante.

Paralelo à conclusão da obra da alça do Siderville, a prefeitura está revitalizando a praça do bairro por onde o viaduto irá passar. Além de recuperar os brinquedos e a quadra poliesportiva, está sendo feito um serviço de paisagismo no local.