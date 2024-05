Viagem é realizada pela prefeitura para participantes dos programas para a terceira idade de Volta Redonda - Geraldo Gonçalves/Secom PMVR

Publicado 15/05/2024 21:33

Volta Redonda - Viagem, passeios, muita diversão e novos amigos: é assim que a dona de casa Etelvina de Souza Rocha, de 79 anos, resume os seus dois últimos dias em Campos do Jordão (SP) como integrante do quinto grupo a participar da Viagem da Terceira Idade, realizada pela Prefeitura de Volta Redonda para os participantes dos programas destinados à terceira idade no município. “Aproveitei muito a minha viagem. Nesses dois dias esqueci de tudo e só quis ser feliz. Volto para a casa renovada e com muitas histórias para contar. Já estou pronta para outra”, disse dona Etelvina, que participa das atividades no bairro Ponte Alta.

O novo grupo partiu de Volta Redonda na manhã de terça-feira (14) para Campos do Jordão (SP) e chegou a Volta Redonda no final da tarde desta quarta, dia 15. Quem também aprovou o passeio foi Marilusa Alves, 69 anos, moradora do bairro Três Poços, que participa de todas as viagens destinadas à Terceira Idade. “São momentos felizes, em que a única coisa que importa é a nossa diversão. No dia a dia temos problemas para resolver, e aqui não. É um momento só nosso. Merecemos né?”, ressaltou.

O casal Neli de Almeida e Hélio Almeida, moradores do bairro Jardim Ponte Alta, gostou de tudo, mas destacou que o baile foi um momento muito especial. “Gostamos de dançar e aproveitamos o nosso baile. Não é só uma viagem, é a realização de sonhos”, disse Neli.

Outro ponto alto da viagem foi a visita a Capivari, centro turístico de Campos do Jordão, onde estão várias lojas, cafeterias, chocolaterias e cervejaria Baden Baden, além do Boulevard Geneve.

Carmem Nascimento, de 67 anos, moradora do bairro Monte Castelo e participa das atividades no polo do São Geraldo, tirou muitas fotos para mostrar para a família e amigos. “Foi um passeio inesquecível. Por isso tirei várias fotos para relembrar dessa cidade e dos momentos felizes”.

Além de conhecer os pontos turísticos da "Suíça Brasileira", a Melhor Idade desfrutou de todas as comodidades do Hotel Estoril, onde ficou hospedada.

“Eu me senti uma rainha nesse hotel. As acomodações são ótimas e o atendimento é impecável. Realmente esse hotel foi escolhido com muito carinho para a gente aproveitar”, elogiou Carmen.

Programação

Os idosos foram divididos em 44 grupos, com a última viagem prevista para o dia 16 de dezembro. A programação para os dois dias inclui passeio por Capivari; e hospedagem com todas as comodidades do Hotel Estoril, que oferece instalações de alto nível.

Eles são recebidos com almoço, tarde livre para passeio, bingo no final do dia – seguido de chá da tarde – jantar e baile com música ao vivo. No segundo dia do passeio estão incluídos café da manhã e almoço. O próximo grupo da Melhor Idade viaja para Campos do Jordão na próxima quinta-feira (16).