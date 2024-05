Embarque foi nesta terça-feira (14), com quatro ônibus saindo da Praça Sávio Gama, no Aterrado - Geraldo Gonçalves/Secom PMVR

Publicado 14/05/2024 22:30

Volta Redonda - O quinto passeio realizado pelos grupos de Terceira Idade que participam do programa “Viva a Melhor Idade”, da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), reuniu 187 idosos na cidade de Campos do Jordão – localizada na Serra da Mantiqueira, no estado de São Paulo, e chamada de "Suíça Brasileira" pela sua arquitetura baseada em construções europeias e pelo seu clima mais frio que a média brasileira. O embarque aconteceu na manhã dessa terça-feira (14), quando quatro ônibus saíram da Praça Sávio Gama, no Aterrado.

As viagens começaram dia 30 de abril e terminam no dia 16 de dezembro, beneficiando cerca de dez mil participantes dos programas para a Terceira Idade realizados pela prefeitura de Volta Redonda por meio da Smel e da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas). Entre os grupos que participam da viagem estão os que participam do Parque Aquático, Arena do Aterrado e polos dos ginásios dos bairros Três Poços e São Geraldo.

Retomado pela prefeitura em 2022, com viagens para Teresópolis (RJ), e em 2023 para Caxambu, em Minas Gerais, a iniciativa busca promover saúde para a terceira idade, sendo um bônus para quem pratica ativamente as atividades promovidas pela prefeitura.

“Estou ansiosa para conhecer Campos do Jordão. É uma oportunidade única, e o mais gostoso é estar com amigos", disse a dona de casa Neuza de Almeida, 71 anos, que participa há cinco dos programas disponibilizados pela prefeitura no bairro São Geraldo.

Para Clara de Souza, 81 anos, que participa do grupo do bairro Ponte Alta, o passeio significa a realização de um sonho. "Adoro viajar e conhecer lugares novos. Não sei medir o quando estou feliz. Essas viagens são as melhores experiências que já vivi”, disse.

Programação

Além de conhecer Campos do Jordão, a Melhor Idade contará com todas as comodidades do Hotel Estoril, onde está hospedada. Os idosos foram recebidos com almoço e, com a tarde livre, puderam realizar passeios a pé pela cidade para desfrutar das maravilhas de Campos de Jordão – e em especial de Capivari, centro turístico do município onde estão várias lojas, cafeterias, chocolaterias e a famosa Baden Baden, fabricante de cerveja artesanal, além do Boulevard Geneve, uma viela coberta por guarda-chuvas e luzes.

Para encerrar o dia, a terceira idade vai participar de um bingo seguido de chá da tarde, e um baile com música ao vivo com buffet de autosserviço.