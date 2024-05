Três suspeitos foram presos com grande quantidade de drogas no Morro da Conquista - Divulgação/PMERJ

Publicado 14/05/2024 16:51

Volta Redonda - Policiais militares prenderam na manhã desta terça-feira (14 três suspeitos de tráfico de drogas no Morro da Conquista, no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda. Com os suspeitos, os PMs apreenderam o equivalente a mais de R$ 2.450 em drogas.

Segundo as informações da Polícia Militar, uma guarnição estava em patrulhamento no bairro, quando os agentes se depararam com os três suspeitos - a idade não havia sido informada até o momento desta publicação - que foram abordados pela equipe.

Com os suspeitos foram encontrados 30 pinos de cocaína de R$ 30; 20 pinos de cocaína de R$ 20; sete pinos de cocaína de R$ 10; 32 pinos de cocaína de R$ 5; 20 pedras de crack de R$ 20; 20 pedras de crack de R$10; 16 pinos com skank de R$ 20; 12 frascos de cheirinho de loló; 22 tiras de maconha; um rádio transmissor; um celular; e R$ 42 em espécie.

Os suspeitos e todo o material apreendido foram encaminhados para a 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda) para o registro da ocorrência.