Nove pacientes, sendo sete mulheres e dois homens, com idades entre 7 e 70 anos, passaram por cirurgiasDivulgação/Secom PMVR

Publicado 13/05/2024 16:34

Volta Redonda - O Hospital São João Batista (HSJB), unidade da Rede Municipal de Saúde de Volta Redonda, promoveu mais um mutirão de cirurgias oftalmológicas nesse final de semana. Nove pacientes, sendo sete mulheres e dois homens, com idades entre 7 e 70 anos, passaram pelo procedimento de vitrectomia posterior, simblefaroplastia e facectomia.

As cirurgias de vitrectomia e facectomia foram realizadas pela equipe do oftalmologista (retinólogo), Henrique Leber, e as de simblefaroplastia pela equipe da oftalmologista (oculoplástica), Talissa Feltrini. Todos os pacientes tiveram alta hospitalar no mesmo dia da cirurgia e fizeram a consulta de revisão no dia seguinte, no próprio hospital.

Entre os pacientes que passaram pela cirurgia de vitrectomia posterior, estão dois homens, de 49 e 70 anos, e duas mulheres, de 47 e 57 anos. A vitrectomia posterior é um procedimento cirúrgico oftalmológico no qual o vítreo, o gel transparente localizado na parte posterior do olho, é removido. Este procedimento é realizado para tratar diversas condições oculares. As indicações mais frequentes são o descolamento da retina e a hemorragia vítrea.

Simblefaroplastia



Quatro pacientes mulheres, entre 53 e 63 anos, foram submetidos à cirurgia de simblefaroplastia, que é realizada para tratar condições que afetam a união das pálpebras, como cegueira noturna e lacrimejamento excessivo.

Facectomia

Uma menor, de apenas 7 anos, passou pelo procedimento de facectomia, com implante de LIO (lente intraocular). A cirurgia com implante intraocular pode curar a catarata, uma vez que o cristalino opaco é retirado e uma lente é colocada no local para o substituir. As LIOs são próteses utilizadas para substituir o cristalino opaco de quem tem catarata, restabelecendo a visão normal. As próteses também podem corrigir vícios de refração, possibilitando ao paciente restaurar a visão integralmente em apenas um procedimento cirúrgico.

O diretor-geral do Hospital São João Batista, o vice-prefeito Sebastião Faria, afirmou que a realização dos mutirões de cirurgias nos fins de semana auxilia a desafogar o fluxo de trabalho durante a semana, reduzindo, assim, o tempo de espera dos pacientes.

“Com esses mutirões realizados nos finais semana, podemos manter a agenda de cirurgias eletivas que são realizadas durante os dias úteis. Além das intervenções cirúrgicas de oftalmologia, o São João Batista realiza também mutirões de cirurgias ortopédicas e de urologia nos finais de semana”, ressaltou o diretor-geral do hospital.

Programa Revi-VER

Do próximo sábado (18) até o dia 21 (terça-feira), a Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), vai realizar mais uma etapa do programa Revi-VER. Entre os atendimentos previstos, todos pelo SUS (Sistema Único de Saúde), estão 500 cirurgias de catarata no centro cirúrgico oftalmológico móvel instalado na Ilha São João.

Esta etapa do Revi-VER também inclui 400 exames de biometria para o pré-operatório da cirurgia de catarata; 100 procedimentos de Capsulotomia Yag Laser – pós-operatório para tratar a opacificação da cápsula posterior do cristalino; 400 consultas pós-operatórias, quando o paciente completa um mês de operado; além de 60 cirurgias de pterígio.

Como participar: qualquer morador de Volta Redonda que já tenha sido diagnosticado com catarata pode se inscrever no programa. Basta comparecer à unidade de saúde (UBS ou UBSF) da Atenção Primária mais próxima da residência, munido do cartão do SUS, CPF, documento com foto, comprovante de residência e o encaminhamento para a cirurgia, que pode ser das redes pública ou privada de saúde.