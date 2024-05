Objetivo é estimular a doação, além de promover debates sobre a importância do aleitamento materno - Divulgação/Secom PMVR

Objetivo é estimular a doação, além de promover debates sobre a importância do aleitamento maternoDivulgação/Secom PMVR

Publicado 13/05/2024 11:12 | Atualizado 13/05/2024 11:12

Volta Redonda - O Banco de Leite Humano de Volta Redonda, que funciona no Hospital São João Batista (HSJB), está promovendo uma campanha com as doadoras cadastradas em celebração ao dia 19 de maio – Dia Mundial da Doação de Leite Humano. O objetivo é estimular a doação, além de promover debates sobre a importância do aleitamento materno.

A equipe do Banco de Leite iniciou a entrega de um chaveiro personalizado para as doadoras (com a fotografia delas), representando o ato de amamentar e também o vínculo afetivo entre mãe e filho. A campanha "Amor em cada gota doada, vida em cada gota recebida” faz parte da mobilização deste ano da Rede Global de Bancos de Leite Humano.

O coordenador do Banco de Leite Humano de Volta Redonda, André Baptista, comenta que a singela homenagem traz o reconhecimento ao apoio voluntário das mães, que contribuem com a segurança alimentar de bebês prematuros e de baixo peso – internados na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) Neonatal da unidade hospitalar.

“As mães ficaram super empolgadas com essa campanha que resolvemos fazer em homenagem a esse gesto de carinho e nobreza delas, confeccionar um chaveiro personalizado. O material também contém informações importantes sobre a doação de leite humano da Rede Brasileira de Banco de Leite. Todas essas mães são doadoras cadastradas no Banco de Leite de Volta Redonda e no posto de coleta de Barra Mansa, que são vinculados à nossa equipe”, disse o André Baptista.

Novas doadoras

O coordenador ainda explica que a intenção da campanha é também captar novas mães para doação de leite, além de divulgar o trabalho desenvolvido no Banco de Leite Humano. Qualquer mulher que esteja amamentando pode ser doadora.

“A doadora interessada precisa, primeiramente, fazer um cadastro, no qual será feita coleta de dados pessoais e da gestação. Após avaliação da coordenadora médica da UTI Neonatal, a equipe do Banco de Leite entra em contato para agendar a visita domiciliar”, comenta André Baptista, acrescentando que: “Uma enfermeira ou técnica de enfermagem habilitada vai à residência dessa mãe e faz toda a orientação para que o processo seja feito da forma correta, e o leite chegue ao banco com qualidade. A doadora é capacitada para a ordenha e armazenamento do leite, e também é incluída em um grupo de apoio com as demais mais mães doadoras”.

Serviço

As interessadas em doar devem entrar em contato com o Banco de Leite de Volta Redonda pelo telefone (24) 3512-8348. Além das orientações, a mãe doadora recebe todo o material necessário para ordenha e armazenamento, como frasco, touca e máscara. E no dia agendado, a profissional irá buscar o leite em domicílio. A equipe conta com uma rota que vai uma vez por semana na casa das doadoras.