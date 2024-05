Cras Rita Terezinha Lacerda foi totalmente reconstruído e volta a atender a cerca de 2,5 mil famílias - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 10/05/2024 21:11

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas) reinaugurou nessa sexta-feira (10), o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Rita Terezinha Lacerda, no bairro Jardim Cidade do Aço. A unidade, que fica na Rua Frei Henrique Soares, número 200, foi totalmente reconstruída e volta a atender a cerca de 2,5 mil famílias, através de uma ampla estrutura física composta por dois pavimentos, incluindo elevador.

A unidade revitalizada conta com recepção; salas de atendimento, administrativa e de uso coletivo; copa e cozinha; auditório; e oito banheiros (três deles destinados as pessoas com deficiência). O funcionamento da unidade é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

O espaço atua na proteção social básica, ofertando atendimento técnico na área da assistência social e serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Entre as oficinas realizadas no local estão as de barbeiro, trancista, culinária, designer de sobrancelha e manicure.

A unidade também desenvolverá ações como campanhas socioeducativas e palestras, com vistas à criação de ambiências familiares mais solidárias, democráticas e participativas, bem como à prevenção ao risco (trabalho infantil, violências, abuso e exploração sexual, entre outros).

O Cras Rita Terezinha Lacerda abriga também um grupo do serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para a terceira idade, entre outras atividades e serviços como a inclusão e atualização do Cadastro Único (CadÚnico) para programas do Governo Federal.

O atendimento à população é realizado por uma equipe composta por coordenador, administrativo, orientador social, assistente social e psicóloga.

O prefeito Antonio Francisco Neto agradeceu a presença de todos que compareceram à cerimônia de inauguração e a parceria com a Caixa Econômica Federal (CEF).

“Quero agradecer à Caixa Econômica mais uma vez por acreditar na nossa cidade, e ao ex-deputado federal Zoinho, que destinou a verba para construção desse espaço durante o seu mandato. Parabéns à equipe da Smas pelo excelente trabalho executado na nossa cidade, e não posso esquecer do Munir, que tem nos ajudado muito como deputado estadual. Espero que os moradores aproveitem muito esse espaço”, disse o prefeito.

Letícia Lacerda, neta da senhora Rita Terezinha Lacerda, agradeceu a homenagem.

“É uma emoção e alegria muito grande saber que o nome da minha avó está em um espaço tão importante como esse. O Cras apoia muito a comunidade local e é um equipamento essencial para as pessoas que utilizam os serviços aqui oferecidos”, disse.

De acordo com a secretária de Assistência Social, Rosane Marques, com a implantação da unidade os moradores têm o acesso facilitado aos benefícios socioassistenciais.

“Sabemos da importância em manter um equipamento de promoção à assistência social nas comunidades. Por isso o prefeito Neto vem reabrindo diversas unidades em toda a cidade para garantir os serviços com segurança e acessibilidade para os usuários”, ressaltou a secretária.

O deputado estadual Munir Francisco ressaltou que a reinauguração do Cras é mais uma etapa do avanço da assistência da cidade.

“Quando o prefeito Neto reassumiu a administração municipal estava tudo fechado e precisando de reparos. De lá para cá Volta Redonda voltou a ser referência na assistência, sendo a cidade com maior número de Cras por habitantes. O Cras é a porta de entrada da assistência, por isso é tão importante que ele esteja próximo à população”, disse o deputado.

Estiveram presentes na cerimônia de reinauguração os vereadores Betinho Albertassi e José Onofre da Silva (Cacau da Padaria); o presidente da associação de moradores do Jardim Cidade do Aço, João Cassiano, e o grupo de convivência “Saúde é o que Interessa”.