Atendimento será centralizado no Polo Aterrado, na Rua Coroados, 406, com funcionamento 24 horas - Arquivo/Secom PMVR

Publicado 10/05/2024 20:37

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), irá readequar a partir desta semana os polos de atendimento aos pacientes com suspeita ou confirmação de dengue. A partir do próximo sábado (11), o atendimento será centralizado no Polo Aterrado, localizado na Rua Coroados, número 406, com funcionamento 24 horas, todos os dias.

Os moradores com suspeita de dengue ou que precisam fazer o acompanhamento da evolução do tratamento, devem procurar o Polo Aterrado. A coordenadora da Atenção Primária à Saúde de Volta Redonda, Vanessa Huguenin, garante que a nova configuração dos centros de hidratação para dengue não impossibilita que outras unidades básicas de saúde prestem o atendimento.

“O local de referência para a dengue será o polo do bairro Aterrado, porém as demais Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e de Saúde da Família (UBSFs) continuarão acolhendo pacientes com suspeita da doença”, disse a coordenadora acrescentando que: “Até o dia 10 de maio, o Polo Vila Mury permanecerá funcionando como centro de hidratação para pacientes com dengue e, posteriormente será desmobilizado”, disse.