Dono de bar no bairro Aterrado foi flagrado com munições e droga no estabelecimentoReprodução/93a DP

Publicado 09/05/2024 22:42

Volta Redonda - Policiais civis da da 93ª Delegacia de Polícia (Volta Redonda) - coordenados pelo delegado titular Vinícius Coutinho e pelo delegado assistente José Carlos Neto - desencadearam uma ação na noite desta quarta-feira (8), por volta das 19h, que resultou na prisão do dono de um bar no bairro Aterrado, flagrado com munições e droga no estabelecimento. Na ação, os policiais receberam informação que em um estabelecimento comercial no bairro Aterrado, próximo a um centro universitário, estaria vendendo drogas e munições, sempre no período da noite. Ao chegarem ao local os policiais foram recebidos pelo proprietário do bar, de 30 anos, que negou as denúncias. Os policiais então iniciaram uma fiscalização onde, dentro de uma caixa e próximo à caixa registradora do estabelecimento, foram encontradas 19 dezenove munições de calibre restrito .40 e um pino de cocaína. O homem foi preso em flagrante e encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanece à disposição da Justiça. fotogaleria

