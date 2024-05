Obra na Avenida Francisco Antonio Francisco envolveu mais de três quilômetros de asfaltamento - Cris Oliveira/Secom PMVR

Obra na Avenida Francisco Antonio Francisco envolveu mais de três quilômetros de asfaltamentoCris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 09/05/2024 11:20

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Obras (SMO), concluiu o novo asfaltamento da Avenida Francisco Antonio Francisco, principal via do bairro Açude. Realizada em parceria com o Governo do Estado, a obra envolveu mais de três quilômetros de asfaltamento, e as equipes já avançaram em ruas de outros bairros da cidade.

Antes da pavimentação, a avenida passou por intervenções para prevenir contra situações de alagamentos. Foi feita a limpeza do sistema de drenagem e escoamento de águas pluviais da via, como bueiros e bocas-de-lobo, além da preparação do solo para receber o novo asfalto.

“Foram 21 mil metros quadrados de asfalto na Francisco Antonio Francisco, na subida do Açude. Agora vamos levar o novo asfaltamento para outras vias em mais bairros. Algumas já estão com preparação de solo e aplicação da massa asfáltica avançados, como o caso do Retiro”, explicou o secretário municipal de Obras, Jerônimo Telles.

No bairro Retiro, as equipes concluíram recentemente o asfaltamento em trechos da Avenida Antônio de Almeida, entre a Avenida Retiro e o início da Avenida Francisco Antonio Francisco. Nessa quarta-feira (8), os trabalhos aconteceram na Avenida Floriano. Na Avenida Fortaleza, o asfaltamento já está bem adiantado na maior parte da pista. As próximas vias a serem atendidas no Retiro serão as ruas 9 de Julho e Goiás.

Santa Cruz

No bairro Santa Cruz, a nova pavimentação na Avenida Nossa Senhora do Amparo está sendo finalizada. A via recebeu serviços de drenagem e recuperação de calçada e meio-fio, além de passar por preparação do solo com apoio de retroescavadeira, para que as equipes pudessem aplicar a massa asfáltica.

Além dessas localidades, o novo asfalto já beneficia outros bairros: Aterrado, Roma, Pinto da Serra, Vila Santa Cecília e Santo Agostinho. E mais bairros serão beneficiados com o novo asfaltamento.

“Estamos avançando e, graças a essa parceria com o Governo do Estado, vamos asfaltar mais de 300 ruas da cidade. Sabemos que ainda falta mais para fazer, e logo chegaremos a mais bairros, mas estamos no caminho certo”, destacou o prefeito Antonio Francisco Neto.