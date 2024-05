Atendimento no CDI, no bairro Aterrado, é de segunda a sexta-feira, das 7h às 15h - Divulgação/Secom PMVR

08/05/2024

Volta Redonda - Volta Redonda passou a oferecer tratamento de Profilaxia Pré-Exposição ao HIV (PrEP). O medicamento está sendo disponibilizado gratuitamente no Centro de Doenças Infecciosas (CDI), localizado na Rua Dionéia Faria, número 329, bairro Aterrado. Qualquer pessoa pode ter acesso ao tratamento, e o atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 7h às 15h.

A PrEP é uma das formas adicionais de prevenção ao vírus HIV – causador da AIDS –, além do uso de preservativos, que também são ofertados no local. O médico de saúde da família e sanitarista Carlos Vasconcellos, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), explica que na próxima semana o medicamento também estará disponível na Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) do bairro São Geraldo.

“A iniciativa é importante, primeiro por sua eficácia se bem utilizada, e também por conta da opção de ter o maior grau de proteção. Por exemplo, casais soro divergentes, pessoas com múltiplos parceiros sexuais, profissionais do sexo e outros grupos devem procurar o tratamento no Centro de Doenças Infecciosas (CDI) de Volta Redonda”, aconselha o médico.

A enfermeira do CDI, Rosa Maria da Silva, comenta que antes da entrega da PrEP o paciente passa por testes rápidos para HIV, Sífilis e Hepatites B e C. Com os resultados negativos, é feito um cadastro e orientação para o usuário de como utilizar os medicamentos e quando retornar à unidade.

“Primeiramente, o paciente vai ser atendido na recepção e encaminhado a uma equipe de enfermeiras, que primeiramente fará os testes rápidos. Depois, o paciente passa para a fase do cadastramento dentro do programa de prevenção ao HIV. A princípio, o paciente começa tomando 30 comprimidos (mensais) e depois ele renova a medicação”, disse a profissional de saúde.