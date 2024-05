Meta é chegar a mais de 29 mil equipamentos instalados - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 08/05/2024 13:16

Volta Redonda - A troca de lâmpadas de sódio (amarelas) por modelos de LED já chegou a mais de 19 mil pontos de luz de Volta Redonda, representando cerca de 65% do total previsto (mais de 29 mil) nas obras do Plano de Mobilidade Urbana, realizado em parceria com o Governo do Estado. Além das empresas envolvidas com a substituição dos equipamentos, a prefeitura também atua para trocar as lâmpadas que apresentam problemas.

De acordo com o último relatório emitido pelo Departamento de Iluminação Pública (Deip), da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), foram instaladas 19.321 lâmpadas de LED entre agosto de 2021 (quando foi iniciada a substituição pelos novos equipamentos) e maio deste ano.

No total, serão mais de 29 mil pontos que serão atendidos com lâmpadas de LED na cidade. De acordo com o Deip, a tecnologia de LED gera menos necessidade de manutenção, sendo de maior durabilidade e baixo consumo de energia. O objetivo da troca das luminárias é garantir mais luminosidade aos logradouros, colaborando para a segurança em toda a cidade.

“Nossas equipes estão atuando junto com as empresas para avançarmos cada vez mais na troca das lâmpadas. A prefeitura também tem buscado equipamentos em outras regiões para reforçar o trabalho. Todos os bairros serão atendidos e, em breve, Volta Redonda estará toda iluminada com LED”, disse o prefeito Antonio Francisco Neto.

Economia

Além de gerar mais luminosidade aos espaços públicos e vias da cidade, a instalação de lâmpadas de LED também promove economia aos cofres públicos. O levantamento do Deip aponta que, até este mês de maio, a economia com custos de energia para o município já passou de R$ 600 mil por mês.