Procedimentos foram realizados pela equipe do diretor médico do São João Batista, o ortopedista Flávio ReisDivulgação/Secom PMVR

Publicado 07/05/2024 15:42

Volta Redonda - O Hospital São João Batista (HSJB), em Volta Redonda, realizou mais um mutirão de cirurgias durante o feriado do Dia do Trabalhador (1º de maio), assim como na última sexta-feira (3) e sábado (4). Os procedimentos foram realizados pela equipe do diretor-médico do São João Batista, o ortopedista Flávio Reis, e totalizaram 12 cirurgias, que atenderam a pacientes entre 13 e 70 anos de idade.

A primeira leva de procedimentos cirúrgicos, realizada na quarta-feira (1º), foi dedicada a cinco pacientes com fraturas, entre 70 e 13 anos, que passaram pelo procedimento de osteossíntese de fratura, com todas as cirurgias realizadas pelo médico Paulo Henrique Viana Dias.

“As cirurgias do dia 1º foram feitas, basicamente, com pacientes internados por causa de fraturas. Resolvemos fazer esse mutirão para agilizar a cirurgia desses pacientes e a recuperação deles, aproveitando que nada seria feito no feriado”, explica Flávio Reis, responsável pelos dois procedimentos realizados na sexta-feira (3), que tiveram como pacientes Inês Ramos, 63 anos, que passou por artroplastia total de joelho esquerdo; e Ramon Rodrigues Cotrim Mendes da Silva, 35 anos, que precisava de reconstrução do ligamento cruzado anterior esquerdo.

Já no sábado (4), três pacientes entre 58 e 36 anos passaram por cirurgias comandadas pelo médico Raphael Marchito. Um paciente de 54 anos passou por uma artrocospia total de quadril esquerdo, operado pelo doutor Bernardo Martins; e tanto Martins quanto Marchito participaram do procedimento de videoartroscopia de joelho direito realizado em uma paciente de 49 anos.

O diretor-geral do Hospital São João Batista, Sebastião Faria, lembra que os mutirões de cirurgias permitem a manutenção da agenda de cirurgias eletivas e as cirurgias de emergência, uma vez que o HSJB também é uma unidade de pronto atendimento.

“O São João Batista voltou a ser uma referência no nosso estado, batendo sucessivos recordes de cirurgias, graças aos investimentos realizados nos últimos três anos, desde que o prefeito Neto reassumiu o governo municipal. Adquirimos novos equipamentos e reformamos vários setores do hospital, que ainda está com as obras de ampliação. Não vamos parar para melhorar cada vez mais nosso hospital, e prosseguiremos com os mutirões”, afirmou Faria.