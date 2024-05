Suspeito de gerenciar tráfico no Monte Castelo foi preso após investigação de equipes da 93a DP - Divulgação/PCERJ

Suspeito de gerenciar tráfico no Monte Castelo foi preso após investigação de equipes da 93a DPDivulgação/PCERJ

Publicado 07/05/2024 00:35

Volta Redonda - Policiais civis da 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda) prenderam, por volta das 16h desta segunda-feira (6), um homem de 26 anos, suspeito de ser o gerente do tráfico no bairro Monte Castelo, em Volta Redonda. As equipes - coordenadas pelo coordenados pelo delegado titular Vinícius Coutinho e delegado assistente José Carlos Neto - cumpriram um mandado de prisão preventiva contra o suspeito. A ordem foi expedida pela 1ª Vara Criminal de Volta Redonda.

Os policiais realizaram um trabalho de monitoramento e após realizarem um cerco, na Rua 3, conseguiram deter o suspeito. Ele foi encaminhado para o sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça. Ele foi indiciado nos crimes de associação para tráfico e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Armas e munições

De acordo com as informações da Polícia Civil, no dia 31 de março passado, foram apreendidas em uma residência na rua Ghandi, também no Monte Castelo, dois revólveres calibre 32 com numeração raspada, uma pistola cal. 9mm com numeração raspada,um carregador redondo com capacidade para 50 munições, 48 munições 9mm, um caderno com anotações do tráfico, dois rádio comunicadores e três bases de rádio. Nesta ocorrência, ninguém foi preso.

No entanto, após um trabalho de investigação, as equipes da 93a DP (Volta Redonda) identificaram que o responsável pelo armamento seria o homem preso nesta segunda-feira. Ele seria o gerente do tráfico no Monte Castelo.