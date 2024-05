Roubos de veículos e furtos de celular foram os que apresentaram a maior redução, com queda de 50% - Divulgação/Semop PMVR

Publicado 06/05/2024 14:20

Volta Redonda - Volta Redonda manteve os principais indicadores criminais em queda no mês de abril. De acordo com dados do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro (ISP-RJ), em um comparativo entre os meses de abril de 2023 e de 2024, houve reduções expressivas nos índices de letalidade violenta (homicídio doloso, lesão corporal seguida de morte), tentativas de homicídios, roubos de rua e furto de veículos, por exemplo.

Os roubos de veículos e furtos de celular foram os que apresentaram a maior redução: 50%; no primeiro quesito foram três casos registrados este ano, contra seis no mesmo mês do ano passado. Já os crimes envolvendo aparelhos celulares foram quatro em 2023, contra dois neste ano.

Os furtos de veículo também caíram, com dez registros em 2023 e seis em 2024 – redução de 40%. Já os homicídios foram reduzidos em 33%, passando de seis no ano passado para quatro em 2024. As tentativas de homicídio tiveram registros de queda de 29%, de sete em 2023 para cinco este ano. Nos roubos de rua a queda foi de 20%, passando de cinco em 2023 para quatro este ano. O roubo de carga se manteve estável, pois não houve registros nos dois períodos comparativos.

O ISP-RJ reúne informações dos crimes registrados nas delegacias de Polícia Civil de todo o estado. Os números auxiliam as forças de segurança no planejamento e efetividade do policiamento.

Investimentos na segurança pública

Para o secretário municipal de Ordem Pública de Volta Redonda, coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, a redução da criminalidade é fruto dos investimentos feitos pela prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) e da parceria com o Governo do Estado do Rio. São eles: o reforço no policiamento (na delegacia e nas ruas pelo Proeis – Programa Estadual de Integração na Segurança – e a Operação Segurança Presente); novas viaturas; ações estratégicas integradas com uso da inteligência e tecnologia (câmeras e novos equipamentos), que auxiliam os profissionais de segurança a agirem de forma mais eficaz, rápida e efetiva; além da maior participação da população com denúncias.

“Esses números divulgados pelo ISP (Instituto de Segurança Pública) evidenciam os avanços e a dedicação das forças de segurança e da população da cidade na busca por um ambiente mais seguro e protegido. Juntos, vamos construir uma Volta Redonda melhor para todos. Afinal, não existe sucesso na segurança pública sem a participação da sociedade, e é com essa parceria que nós temos avançado a cada dia”, enfatizou o secretário Luiz Henrique.