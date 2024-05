Iniciativa impulsionou vendas no comércio da Avenida Paulo de Frontin, no Aterrado, neste domingo - Cris Oliveira/Secom PMVR

Iniciativa impulsionou vendas no comércio da Avenida Paulo de Frontin, no Aterrado, neste domingoCris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 06/05/2024 10:32

Volta Redonda - Com a proximidade do Dia das Mães – comemorado no próximo domingo (12) – muitos filhos e filhas aproveitaram a segunda edição de 2024 do projeto Rua de Compras para comprar o presente da sua mãe. Com isso, a iniciativa impulsionou as vendas no comércio da Avenida Paulo de Frontin, no bairro Aterrado, neste domingo (5).

Vale lembrar que a Rua de Compras é uma parceria da Prefeitura de Volta Redonda, com a Aciap-VR (Associação Comercial, Industrial e Agropastoril de Volta Redonda), o Sicomércio (Sindicato do Comércio Varejista) e a CDL-VR (Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda).

“Gosto muito da Rua de Compras, porque além das ofertas tem atividades de graça para as crianças. Meu filho tem três anos e ele adorou brincar no pula-pula e nos outros brinquedos e, com isso, toda a família se diverte e eu ainda consigo um tempinho para comprar o presente da minha mãe. É uma excelente iniciativa para todo mundo”, afirmou a moradora Monique Martins, do bairro Aterrado.

A movimentação foi grande em uma loja de calçados que estava em promoção. Laurieny Lacerda, moradora do bairro Ponte Alta, estava comprando diversos pares de sapatos. “Estou gostando bastante das ofertas aqui e já separei para levar muitas sandálias, que achei lindas e por um bom preço. Estou me presenteando também, pois acho importante a gente se agradar de vez em quando”, disse.

Além de descontos em produtos nas lojas que abriram suas portas das 9h às 16h, a prefeitura levou serviços gratuitos à população. O público teve acesso a cortes de cabelo por meio dos cabeleireiros da cidadania – profissionais que concluíram o curso de corte de cabelo oferecido pela Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas) – sendo que a secretaria também levou para a Rua de Compras brinquedos, como pula-pula, piscinas de bolinha, cama elástica e outros para as crianças se divertirem gratuitamente.

A novidade na Rua de Compras nesta edição foi a presença da “Biblioteca Sobre Rodas” da Secretaria Municipal de Cultura (SMC) para doação e troca de livros. O espaço itinerante de incentivo à leitura para o público de todas as idades funciona às segundas e sextas-feiras embaixo da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília. Nas terças, quartas e quintas, a “Biblioteca Sobre Rodas” visita bairros da cidade. A tradicional Feira de Artesanato, apoiada pela SMC, também estava presente na Avenida Paulo de Frontin.

Filhotes ganham novos lares durante a Rua de Compras

O espaço de adoção “Família Animal” da Coordenadoria de Proteção e Bem-Estar Animal, vinculada à Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA), conseguiu novos lares para aproximadamente quatro filhotes, entre cães e gatos. O casal de namorados Bruna e Tales adotou uma gatinha (fêmea), eles contaram que foi amor à primeira vista.

“É a nossa primeira adoção juntos, tinha uma gata mas deixei com a minha mãe e agora estamos adotando essa bebê. Vamos cuidar muito bem dela, será nossa companhia, nosso mais novo membro da família. Quando a vimos nos apaixonamos perdidamente”, disse Bruna.