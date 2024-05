Abertura oficial será às 14h de segunda, no auditório da Prefeitura de Volta Redonda, no Aterrado - Arquivo/Secom PMVR

Abertura oficial será às 14h de segunda, no auditório da Prefeitura de Volta Redonda, no AterradoArquivo/Secom PMVR

Publicado 03/05/2024 18:33 | Atualizado 03/05/2024 18:35

Volta Redonda - A Coordenadoria da Juventude de Volta Redonda (CoordJuv-VR) realiza, a partir da próxima segunda-feira (6), a 2ª Semana da Juventude Empreendedora de Volta Redonda, com diversas atividades para facilitar a integração dos jovens às formas de trabalho, apresentando o mundo do empreendedorismo, o mercado formal, as vagas disponíveis na região e a importância da qualificação para o mercado de trabalho.

A abertura oficial será às 14h de segunda, no auditório da Prefeitura de Volta Redonda, no Aterrado, e o encerramento será na sexta-feira (10) com a Feira Municipal de Empregabilidade e Renda, no térreo da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília, das 13h às 17h.

A coordenadora da Juventude de Volta Redonda, Larissa Garcez, destacou que a 2ª Semana da Juventude Empreendedora contará também com oficinas nas escolas municipais e estaduais, nos Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do município e na Fundação CSN, na Vila Santa Cecília, além do lançamento de editais de mentorias e visitas de estudantes do Ensino Médio a empresas da região, com o apoio da CDL-VR (Câmara dos Dirigentes Lojistas de Volta Redonda).

“Neste segundo ano, preparamos uma programação incrível, com diversas atividades que visam facilitar o ingresso do público jovem ao mercado de trabalho, em suas mais diversas áreas, apresentando as formas de trabalho, além de orientações, ofertas de vagas e serviços, tornando possível a articulação entre o jovem trabalhador e o mercado de trabalho”, afirmou a coordenadora, ressaltando que o projeto é uma ação em conjunto da prefeitura com diversos parceiros do município.

Feira Municipal de Empregabilidade e Renda

Durante a Feira Municipal de Empregabilidade e Renda, o público terá acesso a diversos atendimentos. As secretarias municipais de Assistência Social (Smas) e de Políticas Para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH), juntamente com a Fundação Beatriz Gama (FBG), irão levar informações sobre cursos e oficinas de capacitação promovidos gratuitamente por elas. A Smas também ofertará serviços como corte de cabelo e massagem relaxante, além de tirar dúvidas acerca da lei de aprendizagem e sobre a inserção no Cadastro Jovem Aprendiz com uma equipe do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil (PETI).

A Coordenadoria da Juventude e o Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA) vão emitir currículos e a Carteira de Trabalho digital. A CoordJuv também estará com divulgação e inscrições para cursos de Economia Criativa da Co.liga. Já a CDL-VR (Câmara de Dirigentes Logistas de Volta Redonda) e a CSN (Companhia Siderúrgica Nacional) vão captar currículos e apresentar orientações sobre a inserção no mercado de trabalho.

O Sebrae-RJ (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Rio de Janeiro) e a Casa do Empreendedor irão orientar sobre abertura e regularização de MEI (Microempreendedor Individual), além de auxiliarem os empreendedores sobre a declaração de IR.

O evento contará também com a tradicional Feira de Artesanato de Volta Redonda, que ocorre em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura (SMC), com exposição e comercialização de itens produzidos por mais de 30 artesãs.

Café com RH

Também na sexta-feira (10), a partir das 17h, no auditório da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), na Biblioteca Municipal Raul de Leoni, acontecerá o “Café com RH”. O evento contará com um bate-papo com o time da CSN (Companhia Siderúrgica Nacional) para aproximar o público feminino de oportunidades na indústria.

Outras atividades

A abertura oficial da 2ª Semana da Juventude Empreendedora, na segunda-feira (6), terá uma oficina com os jovens empresários Lucas Ribeiro, do restaurante Zen Cozinha Oriental; Maria Marques, do Instituto Radeane; e Breno Ramos, da loja NoHall. No dia será realizado também o lançamento de um edital de mentoria da CDL Jovem-VR e as inscrições para oficina da Co.liga “Empreendendo na Economia Criativa!”, com Hayala Garcia.

Serão realizadas, entre segunda e quinta-feira (9), oficinas nas escolas e nos Cras (Centro de Referência de Assistência Social) em parceria com a CDL Jovem-VR, Sebrae-RJ e UniFOA. Durante a semana, também serão realizadas visitas guiadas, com estudantes do Ensino Médio, a cinco empresas: Redeplan, Zen, NoHall, Radeane e Shopping do Mármore.

Na terça-feira (7), no Centro Cultural Fundação CSN, na Vila Santa Cecília, acontecerá uma oficina de Desenho e Estamparia com a Karine Priscila, do Atelier Negrita Modas.