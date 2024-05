Evento teve praça de alimentação, feira de artesanato, e shows, além de vacinação contra a Influenza - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 02/05/2024 11:39

Volta Redonda - A Ilha São João, em Volta Redonda, recebeu centenas de famílias na Festa do Trabalhador, realizada nesta quarta-feira - 1º de maio. Com a abertura dos portões às 14h, o evento foi até as 19h e contou com praça de alimentação, tradicional feira de artesanato, brinquedos gratuitos para as crianças, além de vacinação contra a Influenza (gripe) e muita segurança.

A primeira atração do dia foi a dupla Jô e Samuel, uma das mais famosas da região Sul Fluminense, com mais de 25 anos de carreira. Logo em seguida foi a vez do grupo “Tambores de Aço”, da Fundação CSN, se apresentar. O ponto alto da noite foi o grupo de samba “Caju pra Baixo”, do Rio de Janeiro, que animou os trabalhadores do município com músicas autorais e de cantores renomados do pagode e samba.

Ao mesmo tempo que os pais se divertiam, as crianças aproveitavam os brinquedos disponibilizados na festa através da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas). O evento contou ainda com muita segurança.

Além dos momentos de diversão, o público presente aproveitou para cuidar do visual e da saúde. Mais de 100 doses de vacina contra a Influenza (gripe) foram aplicadas durante a Festa do Trabalhador. A vacinação está sendo destinada para toda a população acima de seis meses de idade.

O evento teve apoio da Funarj (Fundação de Artes do Estado do Rio de Janeiro), vinculada à Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, do Governo do Estado do Rio de Janeiro.

O secretário de Cultura de Volta Redonda, Anderson de Souza, ressaltou que a festa foi criada pensando em toda a família.

“Todas as atrações foram pensadas para que a família pudesse se divertir junta. Além disso, prezamos muito pela segurança em todos os eventos que organizamos. Tudo isso só foi possível graças a nossa parceria com a Funarj, que é responsável pela promoção da cultura no estado”, disse o secretário.

Quem aprovou o evento foi a moradora do bairro Retiro, Júlia Bonfim de Lima Souza. Ela contou que ficou surpresa em saber das atrações da festa.

“Fiquei surpresa em saber que o “Caju pra Baixo” seria uma das atrações da Festa do Trabalhador. Estou realmente aproveitando o evento. Só faltou mesmo um DJ para ficar completa”, sugeriu Júlia.

Mônica Zaneti Soares, moradora do São Luiz, estava com a filha, o neto e diversos amigos. “É um evento maravilhoso, pois se não tivesse essa festa estaríamos em casa sem fazer nada. Está tudo perfeito, desde a organização até a segurança”, ressaltou.

Débora Gonçalves de Souza também estava aproveitando a festa juntamente com a sua família. “Essa iniciativa da prefeitura é muito bacana. Trazer eventos como esse para a comunidade é essencial. Sempre que temos oportunidade de participar dos eventos promovidos pela prefeitura, a gente vem”, disse a moradora do bairro São Luiz.