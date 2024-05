Aluno Markus Uffer conquistou o primeiro lugar da categoria de 60cm no julgamento técnico - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 01/05/2024 16:07

Volta Redonda - A Escola Municipal de Hipismo de Volta Redonda (EMMR), da Fundação Beatriz Gama (FBG), iniciou a temporada 2024 com título. Durante a III Etapa Estadual de Iniciantes da Feerj (Federação Equestre do Estado do Rio de Janeiro), disputada nesse domingo (28) na Sociedade Hípica Brasileira, na Lagoa, no Rio de Janeiro, o aluno Markus Uffer conquistou o primeiro lugar da categoria de 60cm no julgamento técnico, que é quando um juiz (cavaleiro profissional) avalia o controle do cavalo e postura do cavaleiro, entre outros quesitos.

A escola EMMR também terminou entre os dez primeiros colocados em cinco outras categorias. Subindo de categoria, Thiciane Brune, que saltou 90 cm, e Danilo Andrade, que competiu em 80 cm, ficaram em décimo e nono lugares, respectivamente. Melina Neves Lima competiu contra 96 concorrentes na categoria 60cm e terminou na nona posição, mesmo desempenho de Ellysa Rocha, que disputou os 40 cm. Já o estreante em competições Natan de Avelar saltou em 40 cm e ficou em décimo lugar.

“Foi a primeira competição que disputamos no ano e já conquistamos um primeiro lugar em uma categoria mais técnica. Ainda tivemos outros cinco alunos terminando entre os dez primeiros, com dois alunos subindo de categoria, e mais um estreante, que disputou a primeira prova da sua vida. Foram bons resultados, e agora é continuar treinando forte para as próximas etapas”, destacou o treinador da EMHVR, Yasser Pereira.

O diretor-presidente da FBG, Vitor Hugo Gonçalves de Oliveira, também falou sobre mais este início de temporada.

“Em 2023 fizemos um grande ano, com alunos premiados pela colocação no ranking estadual, recebendo troféus nas categorias Iniciante, Principal e Aspirantes. Nesta temporada já começamos com bons resultados, e tenho certeza que será mais um grande ano, com os nossos alunos competindo de igual para igual em todas as etapas”, destacou.

A IV Etapa do ranking da Feerj está marcada para 19 de maio.