Miguel Archanjo havia se desligado recentemente da secretaria, para concorrer a uma vaga na Câmara MunicipalSecom PMVR

Publicado 30/04/2024 18:43

Volta Redonda - O ex-secretário municipal de Meio Ambiente de Volta Redonda, Miguel Archanjo Rosa, morreu na tarde desta terça-feira (30), após passar mal enquanto fazia compras em um supermercado no bairro Aterrado. Ele chegou a ser levado apara o Hospital Municipal Dr. Nelson Gonçalves, no mesmo bairro, mas já chegou sem vida.

Miguel Archanjo também foi superintendente regional do Inea (Instituto Estadual do Ambiente) no sul fluminense. Ele era engenheiro químico, também com formação em saneamento e deixa quatro filhos.

A prefeitura de Volta Redonda emitiu uma nota de pesar pelo falecimento do ex-secretário municipal, que se licenciou recentemente do cargo para concorrer a vereador, pelo partido Solidariedade.

“Miguel Archanjo foi fundamental para a reconstrução de Volta Redonda, e se licenciou recentemente do cargo para disputar uma vaga na Câmara de Vereadores nas eleições municipais deste ano (2024)”, diz a nota.

O velório está ocorrendo na Capela Mortuária Municipal, no Aterrado, e o sepultamento - ainda sem horário confirmado - será nesta quarta-feira (1o), no Cemitério São Francisco, em Barra Mansa.