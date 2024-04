Suspeito estava com maconha, dois comprimidos de ecstasy e quatro pedras de crack - Divulgação/Segurança Presente

Publicado 30/04/2024 10:37

Volta Redonda - Policiais militares da Operação “Segurança Presente” em patrulhamento pela Rodoviária Prefeito Francisco Torres, no bairro Laranjal, em Volta Redonda, prenderam na tarde desta segunda-feira (29) um homem de 22 anos suspeito de tráfico de drogas. Ele e uma jovem de 19 anos, que o acompanhava, foram flagrados com entorpecentes e R$ 512.

Além dos R$ 512, com o suspeito foram apreendidas porções de maconha, dois comprimidos de ecstasy e quatro pedras de crack. Já com a mulher foi achado um pino de cocaína.

Aos policiais, o homem alegou que a maconha e o ecstasy seriam para consumo próprio, enquanto a cocaína e o crack seriam para um tio dele, morador de São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.

O casal, que possuía diversas anotações criminais por tráfico de drogas, foi encaminhado à 93ª Delegacia de Polícia (Volta Redonda). O homem permaneceu preso por tráfico de drogas, enquanto a mulher foi ouvida e liberada.

Operação Segurança Presente ampliada

Há pouco mais de um mês, a Operação “Segurança Presente”, uma parceria entre a Prefeitura de Volta Redonda e o Governo do Estado, foi ampliada e chegou à rodoviária, visando aumentar a segurança de usuários e trabalhadores do terminal. Os agentes também atuam na área social, retirando pessoas em situação de rua dessa condição e estabelecendo uma relação de confiança com a população.

"Tolerância zero com o crime. A ideia é zerarmos os índices criminais na região e proporcionar um ambiente seguro para quem chega e deixa Volta Redonda. Com a atuação da Operação Segurança Presente, a Guarda Municipal e o monitoramento do Ciosp (Centro Integrado de Operações em Segurança Pública), temos obtido resultados positivos neste pouco mais de um mês de atuação, e vamos continuar avançando", disse o secretário municipal de Ordem Pública, coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.