Dia 1º de maio será exibido o primeiro episódio da websérie documental - Divulgação

Dia 1º de maio será exibido o primeiro episódio da websérie documentalDivulgação

Publicado 29/04/2024 14:59 | Atualizado 29/04/2024 15:00

Volta Redonda - Na próxima quarta-feira - 1º de maio - o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil e o historiador Erasmo Quiricci realizam o lançamento da Websérie "Na Masmorra Uma Voz" (2024), estendendo as homenagens dos 100 anos de Dom Waldyr Calheiros de Novaes, completados em 2023. Essa primeira exibição será restrita para convidados e parceiros na sede do sindicato, mas a ideia é popularizar a exibição do documentário após esse lançamento, disponibilizando a websérie em nas redes sociais e streamings.

O projeto é uma homenagem à fé, atuação, resistência e luta de Dom Waldir, que chegou em Volta Redonda para assumir a Diocese em 1966. Com uma cidade tipicamente operária e sede da maior indústria da América Latina, a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), que se tornou nos anos posteriores palco de inúmeros conflitos entre os metalúrgicos e a burocracia estatal que dirigia a grande fábrica.

O desafio se tornou ainda maior com o endurecimento da repressão do regime militar, a partir de 1968 com a implementação do AI-5. Como área de Segurança Nacional, a repressão foi muito dura em Volta Redonda, tendo como um dos pontos oficiais de tortura do regime no Estado do Rio de janeiro, o 1º Batalhão de Infantaria Blindada (BIB) de Barra Mansa, palco de assassinatos e local onde eram aprisionados, torturados os opositores políticos.

"Na Masmorra Uma Voz" é uma websérie com quatro episódios. Dia 1º de maio será exibido o primeiro episódio que dará início a saga documental em formato audiovisual.

SERVIÇO

Lançamento da Websérie "Na Masmorra Uma Voz"

Dia 1º de maio, quarta-feira, às 19 horas, na sede do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil (Rua Nossa Senhora da Conceição, 310, Conforto – Volta Redonda).

1ª exibição restrita para convidados, imprensa e parceiros.