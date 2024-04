Homem é de São João de Meriti e atuava junto com comparsa que já foi identificado - Divulgação/93a DP

Publicado 27/04/2024 23:19

Volta Redonda - Um homem de 33 anos, acusado de furto mediante fraude, foi preso em flagrante dentro de uma agência bancária no bairro Aterrado, em Volta Redonda, por policiais civis da 93a Delegacia de Policia (Volta Redonda), na manhã deste sábado (27). Segundo as informações da Polícia Civil, o homem é de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, e atuava junto com outro comparsa, que não foi localizado, mas já foi identificado pelas autoridades policiais.

A prisão ocorreu depois do monitoramento do veículo usado pelos criminosos para cometer os crimes na cidade. Segundo as informações da Polícia Civil, o automóvel, um Honda City cinza, placa PJL9F50, teria sido usado em outros quatro furtos em agências bancárias registrados na 93a DP (Volta Redonda).

Os criminosos mantinham um padrão de atuação na cidade, sempre nos fins de semana e feriados, permanecendo cerca de quatro horas no município, somente para cometer os crimes. O sistema Cidade Monitorada, mantido pela prefeitura de Volta Redonda, por meio da secretaria municipal de Ordem Pública, detectou a entrada do veículo no município às 9h, e o carro passou a ser monitorado pelas equipes policiais.

Por volta das 11h30, uma senhora de 80 anos compareceu à sede da 93a DP, informando que havia sido vítima de furto dentro de uma agência bancária na Vila Santa Cecília por dois homens que, na ocasião, ofereceram ajuda a ela nos caixas eletrônicos. Pouco tempo depois a vítima percebeu que havia ocorrido uma retirada de R$ 3,5 mil da conta dela.

Com base nos dados coletados e do monitoramento, os agentes prenderam em flagrante o suspeito, por volta das 11h40, quando ele entrava no veículo no bairro Aterrado, próximo a uma agência bancária. O comparsa, já identificado, não foi localizado.

O preso será recolhido para o sistema penitenciário, onde permanecerá à diposição da Justiça.