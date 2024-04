Profissionais credenciados pela STMU relataram atuação de supostos transportes clandestinos - Divulgação/Semop PMVR

Profissionais credenciados pela STMU relataram atuação de supostos transportes clandestinosDivulgação/Semop PMVR

Publicado 26/04/2024 19:00

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), vai intensificar as fiscalizações para garantir a segurança do transporte escolar no município. Em reunião realizada nessa quinta-feira (25) na sede da Semop, na Ilha São João, profissionais credenciados pela STMU (Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana) relataram ao secretário municipal de Ordem Pública, coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, supostas irregularidades.

Durante a reunião ficou acordado a criação de um grupo de WhatsApp para concentrar denúncias de transporte clandestino escolar, a fim de melhorar a rapidez na investigação desses casos. E o secretário de Ordem Pública disse que, através da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), as operações serão intensificadas com intuito de garantir a segurança, principalmente dos usuários do serviço.

“Recebemos os profissionais do transporte escolar e vamos verificar as denúncias feitas por eles. Nós queremos ser aliados da população, e todas as nossas ações serão planejadas. O nosso objetivo é garantir a segurança daquelas pessoas que utilizam o transporte”, frisou Luiz Henrique.

Um dos representantes dos profissionais do transporte escolar, Jailton Luís, disse que os próprios motoristas habilitados têm flagrado condutores não credenciados realizando o serviço, o que ele chamou de “concorrência desleal”.

“É uma concorrência desleal, porque para prestar esse serviço nós precisamos ter um cadastro na STMU, com todas as documentações que comprovam que somos habilitados. E essas pessoas não são. Temos visto carros de passeio e veículos com até sete lugares embarcando crianças e dizendo que é carona. O que queremos é a garantia de que possamos oferecer um transporte seguro e, principalmente, liberado pelo município”, disse Jailton.

Participaram também do encontro o subsecretário de Ordem Pública, subtenente Amauri Pego; o comandante em exercício da Guarda Municipal, inspetor Antônio Almico; e o vereador Vander Temponi.