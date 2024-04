?Sábado com Saúde? e ?Dia D? de vacinação contra gripe serão neste fim de semana - Arquivo/Secom PMVR

?Sábado com Saúde? e ?Dia D? de vacinação contra gripe serão neste fim de semanaArquivo/Secom PMVR

Publicado 25/04/2024 12:47

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realiza neste fim de semana mais uma edição do “Sábado com Saúde”, projeto que prevê o funcionamento das unidades da Atenção Primária, das 8h às 17h. Neste sábado (27), também acontece o segundo “Dia D” de vacinação contra gripe no município com todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e de Saúde da Família (UBSFs) abertas.

A vacina contra gripe utilizada é a trivalente – ou seja, que apresenta três tipos de cepas de vírus em combinação, protegendo contra os principais vírus em circulação. A campanha de vacinação seguirá até o dia 31 de maio e o público-alvo é formado por pessoas a partir dos seis meses de idade. Além da vacinação contra Influenza (gripe), neste sábado (27) estarão disponíveis todas as vacinas do calendário brasileiro de vacinação, exceto a vacina contra a Covid-19, pois Volta Redonda ainda aguarda a remessa de novas doses.

Sábado com Saúde

O objetivo do projeto, iniciado em janeiro de 2021, é disponibilizar os mesmos serviços ofertados durante a semana, facilitando o acesso da população. Entre os atendimentos estão coleta de preventivo, pré-natal e grupos educativos, testes rápidos para HIV, Sífilis e Hepatites e ainda solicitação de exames, inclusive mamografia. O atendimento será por livre demanda, sem necessidade de agendamento prévio.

“O ‘Sábado com Saúde’ facilita o acesso aos serviços da Atenção Primária, principalmente, para a população trabalhadora. A iniciativa partiu da equipe do Distrito 1 e foi imediatamente encampada e ampliada pela Secretaria de Saúde. E nesta edição incorporamos o Dia D de Vacinação Contra a Gripe, reforçando que qualquer pessoa a partir dos seis meses de idade pode ser imunizada”, disse a coordenadora da Atenção Primária à Saúde, Vanessa Huguenin.