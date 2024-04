Suspeito foi preso com drogas e armas no bairro Siderlândia, em Volta Redonda - Divulgação/PMERJ

Publicado 24/04/2024 16:12

Volta Redonda - Policiais militares do 28o Batalhão da PM prenderam um suspeito de 19 anos com um pistola e mais de R$ 2.950 em drogas, no bairro Siderlândia, em Volta Redonda. O flagrante foi na manhã desta segunda-feira (24).

As equipes do GAT I (Grupamento de Ações Táticas da 1a Companhia), do P2 (Serviço Reservado) e Supervisão de Oficial, foram verificar informações sobre um homem armado na localidade.

Chegando ao local, após um cerco os policiais conseguiram deter o suspeito com uma pistola 9mm, com numeração raspada; três carregadores cal. 9mm; 10 munições cal. 9 mm; 50 comprimidos de êxtase; 27 pinos de cocaína de R$ 50; 39 pinos de cocaína de R$ 20; 25 pinos de cocaína de R$ 10; 109 pinos de cocaína de R$ 5; 21 pedras de crack; 49 tiras de maconha; seis ampolas de adrenalina; cateteres com agulha; um coldre para carregador; um cinto tático; dois rádio comunicadores; duas bases para rádio; dois cadernos com anotações do tráfico; etiquetas para endolação (embalagem de drogas); 100 pinos vazios e um celular.

O suspeito preso e todo o material apreendido foram encaminhados para a 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda).