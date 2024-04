Evento terá a participação do Coral Indígena Tenonderã (Guarani), da aldeia Sapukai, em Angra dos Reis - Divulgação/Secom PMVR

24/04/2024

Volta Redonda - O Teatro Maestro Franklin de Carvalho Jr, no bairro Laranjal, em Volta Redonda, será palco nesta quinta-feira (25), a partir das 14h, de uma apresentação do projeto da Serenata Tupi, com o compositor, produtor cultural, escritor e cineasta Sergio Vieira e o Coral Indígena Tenonderã (Guarani). Inédito no Sul Fluminense, o evento é uma realização da Estação das Artes e Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), em parceria com o Conselho Municipal de Política Cultural (CMPCVR) e a Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda), que administra o teatro. A entrada é gratuita.

“No mês em que se concentram as homenagens aos povos indígenas pelo Brasil afora, Volta Redonda recebe esse projeto que foi selecionado no edital ‘Projetos Livres’, da Secretaria Municipal de Cultura, sendo patrocinado com recursos da Lei Paulo Gustavo, do Governo Federal, e vai ser apresentado para estudantes, professores e a população em geral”, explicou o secretário municipal de Cultura, Anderson Souza, lembrando que a Estação das Artes Produções foi quem propôs a realização do evento.

A apresentação do “Serenata Tupi” trata-se de um projeto diferenciado, no qual em um só evento estarão reunidos o compositor e pesquisador da cultura indígena Sergio Vieira, que viveu por mais de cinco anos na Amazônia com os indígenas Parakanã (Tupi), e o Coral Indígena Tenonderã (Guarani), vindos diretamente da aldeia Sapukai (Angra dos Reis).

“Será uma oportunidade única para termos contato direto com representantes dos nossos irmãos indígenas habitantes da nossa região”, frisou o secretário de Cultura.

O repertório contará com músicas tradicionais indígenas Guarani e canções feitas por Sergio Vieira em parceria com os indígenas Parakanã (Amazônia), os quais escreveram poemas no próprio dialeto Parakanã (tronco linguístico Tupi), que foram musicados com ritmos da MPB (Samba, Toada e Bossa Nova, entre outros) por Sergio Vieira (um desejo dos próprios indígenas).

“Hoje temos várias músicas de conscientização, de luta, de preservação da natureza e preservação da cultura. Cantamos também pela luta que fazemos pelas nossas aldeias, pela demarcação de terras e nossos direitos. O canto fortalece ainda mais os nossos líderes e, através do canto, as crianças também se fortalecem. Nossa música é de conscientização, de preservação, pois a terra é muito importante para o Guarani”, esclarece Antônio Tupam, uma das lideranças da Aldeia Sapukai e coordenador do Coral.

Participarão da apresentação: Sergio Vieira (Vocais, violões e direção musical); Jean Barros (Teclados); Felipe Braz (Flauta); Anderson Rodrigues (Contrabaixo acústico); Lucas Alexandre (Bateria); Thiago Santiago (Percussão); Antônio Tupã (Vocais e violão); Flavio Karai (Rabeca); Kauã Wera (Percussão); e nos vocais, Karina Ara Mirim, Thais Yry, Thaeme Jaxuka, Graciele Rete e Marciana Kerexu.

Serviço

Evento: projeto “Serenata Tupi”, com Sergio Vieira & Coral Indígena Tenonderã (Guarani)”;

Dia: 25 de abril de 2024;

Horário: das 14h às 16h;

Local: Teatro Maestro Franklin de Carvalho Júnior (Colégio Getúlio Vargas) – Rua 154, nº 783, Laranjal, Volta Redonda