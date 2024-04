Documento de autorização das obras de mobilidade urbana foi assinado no gabinete do prefeito Neto - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 25/04/2024 12:22

Volta Redonda - O prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, e representantes da MRS Logística – que administra a operação ferroviária na cidade – assinaram neste mês as liberações para a continuidade de duas importantes obras de infraestrutura: a construção de uma passarela junto à Avenida Radial Leste, ligando os bairros Vila Americana e Água Limpa; e a alça de acesso ao viaduto Heitor Leite Franco, no Aterrado, que está sendo erguida dentro do conjunto de intervenções do Plano de Mobilidade Urbana, executado pelo Governo do Estado. Com as autorizações, as obras poderão continuar em áreas geridas pela empresa.

“Eram necessárias essas liberações e conseguimos avançar. São duas importantes obras que ficarão como legado para os moradores e por quem visita Volta Redonda. A passarela vai trazer mais segurança e praticidade para quem circular entre o Vila Americana e Água Limpa, e a alça no Heitor Leite Franco vai melhorar o trânsito no Aterrado, principalmente nos horários de pico”, ressaltou o prefeito Neto durante a assinatura, que aconteceu em seu gabinete, com a presença também do presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Volta Redonda (IPPU-VR), Abimaílton Pratti da Silva.

Com cerca de 80% dos trabalhos concluídos, a próxima etapa da construção de uma nova passarela junto à Avenida Radial Leste, no bairro Vila Americana, em Volta Redonda, será o içamento da parte metálica sobre a área da MRS e, posteriormente, colocação das chapas de piso, corrimões e pintura. De acordo com a empresa responsável pela construção, as equipes estão agendando o dia para iniciar os serviços e, após começarem, a previsão é de conclusão em aproximadamente 30 dias.

A obra da prefeitura, realizada por uma empresa terceirizada e fiscalizada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), tem como objetivo facilitar a circulação e garantir a segurança de moradores que passam pelo trecho da avenida, e vai ligar o Vila Americana ao bairro Água Limpa.

A obra começou com a construção de um trecho de 65 metros de nova passarela em estrutura metálica, ligando-a à atual passarela da Radial Leste, com apoio de pilares metálicos. Há também uma conexão em 90º com o viaduto, em um percurso de oito metros. Após a conclusão da obra, a nova passarela será interligada com a atual – com 118 metros de extensão – ancorada ao viaduto da Radial Leste.

“O acesso da passarela da Radial Leste ligando o Aero Clube ao Vila Americana, com descida na Rua Argentina, vai permanecer. O que será ampliado é a continuação do trajeto por passarela até o Água Limpa, beneficiando quem mora e quem trabalha nessa região”, destacou a secretária municipal de Infraestrutura, Poliana Moreira.

Alça do viaduto Heitor Leite Franco

A outra liberação assinada foi para o lançamento das vigas que farão parte da pista da alça de acesso do Viaduto Heitor Leite Franco, no Aterrado. A obra de mobilidade urbana, contemplada com recursos do governo estadual, está na fase de construção do último pilar de concreto que vai sustentar a pista de rodagem dos veículos.

Depois de pronta, a alça vai criar uma alternativa para que os motoristas tenham a opção de descer pela Rua Mario César Di Biase (conhecida como Avenida do Canal), contornando a região central do Aterrado.