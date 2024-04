Grupo de samba 'Caju pra Baixo' anima Festa dos Trabalhadores - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 29/04/2024 15:31

Volta Redonda - A tradicional Festa do Trabalhador, em Volta Redonda, será realizada nesta quarta-feira - 1º de maio - na Ilha São João. Neste ano, o grupo de samba “Caju pra Baixo”, do Rio de Janeiro, vai animar os trabalhadores do município. Os integrantes sobem ao palco às 17h. Abrindo a festa, o grupo “Tambores de Aço”, da Fundação CSN, se apresenta a partir das 15h. A entrada é gratuita e a abertura dos portões acontece às 14h.

O evento tem apoio da Funarj (Fundação de Artes do Estado do Rio de Janeiro), vinculada à Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Além das apresentações musicais, haverá serviços gratuitos de saúde, área de lazer, espaço kids e praça de alimentação. O secretário de Cultura de Volta Redonda, Anderson de Souza, destacou a parceria com a Funarj, que está trazendo a atração principal da festa.

“O objetivo dessa festa é oferecer aos trabalhadores de Volta Redonda uma tarde agradável para toda a família. Contamos mais uma vez com a parceria da Funarj, responsável pela promoção da cultura no estado. Agradecemos mais uma vez o empenho e, esperamos que todos aproveitem o show do ‘Caju pra Baixo’ nessa data tão significativa”, disse o secretário.

Serviços para população

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), vai oferecer durante a Festa do Trabalhador vacinação contra a Influenza (gripe) – destinada a toda a população acima de seis meses de idade –, com aplicação de doses das 14h às 19h. Para o atendimento é necessário apresentar a caderneta de vacinação.

A Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas) vai disponibilizar serviços gratuitos de cortes de cabelo, através do caminhão dos ‘Cabeleireiros da Cidadania’. Além de atividades para a criançada com brinquedos infláveis e também com o projeto ‘Caminhão da Brinquedolândia’.

A Feira de Artesanato, apoiada pela Secretaria Municipal de Cultura (SMC), vai estar presente no evento. As artesãs do município vão expor seus trabalhados das 14h às 17h.

‘Caju pra Baixo’

O grupo “Caju pra Baixo” iniciou sua carreira em 2013, após uma roda de samba entre amigos em Marechal Hermes, no Rio de Janeiro. O nome do grupo vem de um local que eles tocavam no bairro, embaixo de um grande cajueiro.

Formado pelos vocalistas João Pedro e Maguzinho, Ulrich Jonathan, Bruno Costa e Bidell, o grupo é conhecido pelas fortes e precisas músicas de amor e pelo seu clima extrovertido e diferenciado no palco, com os integrantes se revezando nos vocais.

Com mais de 10 anos de carreira, o grupo lançou apenas em 2018 seu primeiro projeto nas plataformas – o “Roda de Samba do Caju (Ao Vivo)” – e que hoje já acumula mais de 13 milhões de streamings no Spotify. Atualmente, com mais de cinco álbuns lançados e o recente DVD “10 anos de Caju pra Baixo”, o grupo acumula mais de 142 milhões de streamings em toda a sua caminhada.

Interessante registrar que logo em seu primeiro projeto, foram apadrinhados pelo cantor Belo, que até hoje está presente na vida do grupo e que tem uma regravação muito especial no DVD de 10 anos, a faixa “Impossível te Esquecer”.

O último projeto, gravado no Via Music, tem participações especiais de nomes mais relevantes do pagode e samba nacional, entre eles: Belo, Ferrugem, Mumuzinho, Xande de Pilares e Vitinho. Entre músicas inéditas e regravações, o projeto vai viajar o Brasil e teve como carro chefe o single “Que Saudade”, originalmente gravado pelo Exaltasamba no começo dos anos 2000.