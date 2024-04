cirurgias acontecem de 13 a 29 de maio, incluindo o sábado (18) - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 30/04/2024 11:02

Volta Redonda - O Castramóvel da Prefeitura de Volta Redonda está chegando para atender os pets (cães e gatos) dos bairros Vila Rica e Jardim Tiradentes. Serão oferecidas 160 vagas, sendo 55 destinadas a cadelas, 55 para gatas e 50 vagas para machos (cães e gatos). Posteriormente, Casa de Pedra e Siderópolis serão os locais beneficiados com a iniciativa de saúde e bem-estar animal.

Os tutores interessados em castrar o seu animal de estimação devem fazer o agendamento a partir da próxima quinta-feira, dia 2 de maio, das 08h às 16h, no Cras (Centro de Referência de Assistência Social) Vila Rica, situado dentro da Estação Cidadania. Vale lembrar que o Castramóvel Volta Redonda atende cães e gatos de até 20 quilos.

Os procedimentos serão iniciados no dia 10 de maio (sexta-feira), sendo que no sábado, dia 18, também haverá atendimento para os animais. O castramóvel vai permanecer no Vila Rica até o dia 29/5 (quarta-feira).

“A partir de agora, a cada bairro contemplado com o projeto, estamos inserindo um sábado para atendimento. O objetivo é acolher os animais de tutores que trabalham durante a semana, em horário comercial, e não têm tempo de levá-los ao procedimento. Com isso, iremos agilizar cada vez mais as demandas do Castramóvel”, comentou a coordenadora da Vigilância Ambiental de Volta Redonda, Janaína Soledad.

Bairros atendidos

O Castramóvel Volta Redonda já atendeu os bairros: Açude, São Sebastião, região do Roma (I, II e Parque das Garças), Santa Cruz, Santa Rita do Zarur, Vila Americana, Padre Josimo, Belmonte e Siderlândia.