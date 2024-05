Inauguração teve partida de futebol entre as equipes master do Fluminense e Siderlândia - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 01/05/2024 15:53

Volta Redonda - O prefeito Antonio Francisco Neto entregou na manhã desta quarta-feira (1º, a revitalização do Complexo Esportivo do bairro Siderlândia. As benfeitorias, executadas pela equipe da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), incluem a reforma e pintura do piso entre os vestiários e a área de alimentação, da arquibancada, traves dos gols e paredes laterais do campo de futebol, e dos abrigos de jogadores reservas; plantio e revitalização do gramado de campo de futebol e do gramado sintético do campo de futebol Society; acerto do gramado com rolo compressor; pintura e reforma das mesas e bancos da praça de lazer; poda de arbustos dentro e fora do Complexo Esportivo; e reforma do calçamento e lavagem do piso da praça de lazer lateral do complexo esportivo, caiação no meio fios e operação tapa buracos das ruas próximas.

A cerimônia contou com a presença do vereador Luciano Mineirinho, das secretárias de Infraestrutura, Poliana Gama, de Planejamento, Cora Peixoto, de Esporte e Lazer, Rose Vilela, do diretor-presidente do Saae-VR, Paulo Cezar de Souza, do deputado estadual, Munir Neto, do presidente da FOA, Eduardo Prado, do presidente do campo do Siderlândia, Zeomar Tessaro e do ex-deputado federal, Jorge de Oliveira, o Zoinho.

O vereador Luciano Mineirinho agradeceu ao prefeito Neto, pelas inúmeras obras já realizadas no bairro.

“Somos gratos ao prefeito pelo nosso campo, que ficou maravilhoso e a comunidade está muito satisfeita. Estamos felizes porque o nosso bairro está sendo, mais uma vez, olhado com carinho", salientou o vereador.

O prefeito Antonio Francisco Neto aproveitou a oportunidade para agradecer a equipe da Secretaria Municipal de Infraestrutura e a parceria com a Câmara Municipal e do UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda).

“Estamos entregando um local digno aos moradores para a prática de esportes, fazer um exercício ou simplesmente passar horas agradáveis com a família e os amigos. É mais uma área de lazer da cidade que revitalizamos. Desde que assumi a administração municipal, eu e minha equipe – em parceria com a Câmara Municipal -, e parceiros como o UniFOA, estamos reconstruindo a cidade e esperamos que as pessoas possam ter mais saúde, lazer e alegria. Obrigado Poliana pela sua dedicação e por este trabalho belíssimo seu e de sua equipe aqui no Siderlândia. Quero agradecer também ao vereador Mineirinho por tudo que ele vem fazendo pela nossa cidade. Contem sempre comigo”, disse o prefeito.

A secretária municipal de Infraestrutura, Poliana Moreira, ressaltou que a revitalização dos espaços faz parte das ações da administração municipal de recuperar as áreas de lazer da cidade.

“Tem sido um trabalho constante, atendendo diversos bairros. Estamos recuperando esses espaços aos poucos e vamos chegar a todos os bairros. Este trabalho busca recuperar a autoestima das pessoas, para elas se sentirem bem onde moram. Queremos trazer a comunidade conosco nesta recuperação da cidade”, explicou.

O presidente da FOA (Fundação Oswaldo Aranha), Eduardo Prado, parabenizou a todos e desejou que o espaço seja aproveitado por todos.

“Vocês viram aqui a capacidade de aglutinar e de unir esforços, que é a mesma coisa que vocês, moradores do bairro fazem para manter o bairro de vocês organizado. Quando o prefeito Neto e o vereador Mineirinho me chamaram para ajudar na realização desse evento, eu não tive dúvidas. O esporte traz a família, saúde e os amigos. Esse é o espaço da felicidade, e o prefeito Neto consegue fazer isso muito bem”, comentou Prado.

O deputado estadual Munir Neto destacou que o esporte trabalha lado a lado com a assistência social e a saúde.

“Nada melhor do que ter campo de futebol, praça e quadra funcionando nesse complexo aqui do bairro Siderlândia. Parabéns ao prefeito Neto e sua equipe que não mede esforços para que Volta Redonda seja referência em várias áreas”, destacou o deputado.

Jogo de futebol

Para marcar a entrega das obras, após a inauguração, foi realizado um jogo de futebol amistoso entre masters do Fluminense e Siderlândia.