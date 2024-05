Certificado reconhece municípios que aplicam melhores práticas de Governança e Responsabilidade Socioambiental - Cris Oliveira/Secom PMVR

Certificado reconhece municípios que aplicam melhores práticas de Governança e Responsabilidade SocioambientalCris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 30/04/2024 21:42

Volta Redonda - O prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, recebeu dos representantes da Caixa Econômica Federal na tarde dessa segunda-feira (29), em seu gabinete no Palácio 17 de Julho, o certificado do Selo Caixa Gestão Sustentável. O certificado reconhece os municípios que aplicam as melhores práticas de Governança e Responsabilidade Socioambiental (ESG) na gestão pública local, utilizando de maneira sustentável os recursos e proporcionando aumento de bem-estar e qualidade de vida aos munícipes. O município é o primeiro do Sul Fluminense a conquistar a premiação da Caixa Econômica Federal e um dos três em todo o estado, ao lado da capital (Rio de Janeiro) e de Iguaba Grande, na Região dos Lagos.

A cerimônia de entrega contou com a participação de representantes de várias secretarias. O superintendente de rede do Sul Fluminense da Caixa Econômica, José Domingos Correa Martins, destacou a importância do prêmio para a equipe que atua na região, cuidando de 33 municípios e 39 agências em um universo de 1,5 milhão de habitantes, e que teve em Volta Redonda a primeira cidade a receber o Selo Caixa Gestão Sustentável.

“É um dia de celebração e reconhecimento. O Selo Caixa visa reconhecer as gestões públicas que apresentam indicadores tanto na área social quanto na ambiental e de governança que sinalizam uma gestão de melhor prática, que é o caso de Volta Redonda. Temos 21 indicadores que avaliamos em quatro escopos maiores (Ambiental, Social, Governança e Climático), e todos eles devem ser motivo de orgulho para a prefeitura, pois estão alinhados com os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU (Organização das Nações Unidas) para 2030”, afirmou.

Ainda segundo José Domingos, o reconhecimento que vem com o certificado também tem a ver com a aderência à Lei de Responsabilidade Fiscal, a regularidade no cálculo de contas da prefeitura, e questões que fazem parte do dia a dia da população, como saneamento básico, atendimento de saúde, fornecimento de água e um plano municipal de educação, entre outras.

“O melhor desse selo é que quem ganha com isso é a população de Volta Redonda, graças ao esforço de gestão da prefeitura para fazer as melhores entregas em governança e questões ambientais, sociais e climáticas.”

Apoio e parcerias para reconstruir o município

O prefeito Antonio Francisco Neto aproveitou para agradecer à Caixa Econômica Federal por todas as parcerias firmadas desde 2021, quando assumiu o atual mandato.

“Sem o apoio da Caixa seria impossível reconstruir Volta Redonda como temos feito há três anos. Estamos muito felizes por sermos premiados e ter esse reconhecimento, graças ao trabalho da equipe do Sérgio Sodré na SMDET (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo), que tem feito um trabalho maravilhoso, da (assessora técnica da SMDET) Francine Grazinoli, da Secretaria de Fazenda, por ter nos ajudado a sair desse momento tão delicado que o município atravessou, da Procuradoria do Município. Temos uma grande parceria com a Caixa, que trabalha em Volta Redonda com eficiência, seriedade, competência e honestidade.”

Em sua declaração, o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Sérgio Sodré disse que “é preciso agradecer ao prefeito Neto por nos motivar a sempre fazer o melhor, e a todos que contribuíram para que isso fosse possível, em especial à Francine e à equipe da SMDET, mas também às outras secretarias que nos apoiaram. Sem a ajuda da equipe da Caixa isso não seria possível, são realmente parceiros de Volta Redonda.”

Vantagens com o certificado

Segundo a Caixa Econômica Federal, o Selo Caixa Gestão Sustentável promove benefícios para a sociedade, entre eles proporcionar maior percepção de bem-estar e de qualidade de vida ao cidadão, através do incentivo aos municípios de práticas sustentáveis e governança, por meio da utilização responsável de recursos ambientais e públicos.

O prêmio também gera benefícios para esses municípios, que passam a contar com condições diferenciadas na contratação de serviços e de produtos bancários, proporcionais ao nível alcançado.

A assessora técnica da SMDET, Francine Grazinoli, representou a secretaria frente à Caixa a fim de obter o Selo Caixa Gestão Sustentável, um reconhecimento aos municípios que estão de acordo com a Agenda 2030 da ONU.

“Foram vários indicadores que tivemos que apresentar para que a gente conseguisse esse certificado, um trabalho conjunto entre todas as secretarias. Tivemos ajuda das secretarias de Assistência Social (Smas), Meio Ambiente (SMMA), Infraestrutura (SMI), do IPPU (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano), Deip (Departamento de Iluminação Pública), da Defesa Civil do município”, contou.

Com essas informações, Francine desenvolveu um relatório e apresentou um trabalho para a Caixa, que faz uma análise financeira a partir da própria instituição em paralelo aos indicadores apresentados pelo município.

“Nós pontuamos em quesitos como eficiência energética, com a implementação de lâmpadas de LED; vulnerabilidade social; com os nossos programas municipais de transferência de renda; o plano de gerenciamento de riscos e desastres da Defesa Civil; um formulário com alguns dados ambientais; e certificação em governança, pois temos funcionários certificados, com diplomas em administração pública e afins, entre outros. E também com o Building Information Modeling (BIM), software que o município já vem implementando.”