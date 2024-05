Estabelecimentos estarão abertos até as 18h30 até o próximo dia 11, para melhor atender ao público - Cris Oliveira/Secom PMVR

Estabelecimentos estarão abertos até as 18h30 até o próximo dia 11, para melhor atender ao públicoCris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 03/05/2024 16:06 | Atualizado 03/05/2024 16:08

Volta Redonda - Os consumidores de Volta Redonda e dos municípios vizinhos que estão à procura de um presente para o Dia das Mães, no próximo dia 12, têm no comércio da Rua 33 uma série de opções para adquirir a lembrança que vai fazer a diferença na hora de presentear mães, esposas, avós e namoradas, entre todas as outras que não podem ser esquecidas nessa data. É o que destaca o presidente da Aciap-VR (Associação Comercial, Industrial e Agropastoril) de Volta Redonda, Maycon Abrantes, lembrando que estabelecimentos de vários setores comerciais estarão abertos até as 18h30 até o próximo dia 11, para melhor atender ao público.

“As obras estão a todo vapor, com a pavimentação e calçamento concluídos. Todas as lojas estão em funcionamento até as 18h30, com uma diversidade imensa de segmentos: serviços, vestuário, calçado, roupa infantil, restaurante, lanchonetes e bares”, afirmou.

Maycon Abrantes diz ainda que os consumidores que ainda não voltaram à Rua 33, um dos mais tradicionais pontos comerciais de Volta Redonda, notarão imediatamente as melhorias que estão sendo realizadas. “A parte de superfície está praticamente pronta, o que vai ser feito agora é o cabeamento subterrâneo”, listou.

Melhorias para consumidores, comércio e serviços

Um dos maiores centros comerciais e de serviços de Volta Redonda, capaz de atrair diversas pessoas de toda a região, a Rua 33 está passando por um processo de repaginação, que inclui novo asfalto, calçamento e rede de água, além da modernização dos pontos de ônibus, plantio de novas mudas de árvores, implantação de paraciclo – estrutura que permite apoiar e trancar a bicicleta de forma segura. Algumas dessas melhorias já foram concluídas, como é o caso da iluminação com lâmpadas de LED, mais econômicas e que garantem cores mais nítidas, promovendo maior segurança.

Todo o cabeamento de telefonia, eletricidade e transmissão de dados será reordenado e ficará na parte subterrânea da rua – algo semelhante ao que ocorreu com a Avenida Amaral Peixoto, no Centro, no mandato passado do prefeito Antonio Francisco Neto. A modernização tornou a área comercial mais eficiente, bonita e mais atrativa às pessoas.

Uma das consequências de todas essas obras é que a Rua 33, um patrimônio histórico de Volta Redonda que reúne estabelecimentos de diversos setores, com destaque para a área gastronômica e de serviços de saúde, se tornará mais acessível às pessoas com mobilidade reduzida – como cadeirantes, idosos ou pessoas com deficiência visual, por exemplo.

“O comércio da Rua 33 é dos mais tradicionais da cidade, e o consumidor de Volta Redonda e região que for até lá vai encontrar muitas melhorias e o conforto necessário para fazer suas compras nesses estabelecimentos”, disse o prefeito Antonio Francisco Neto.