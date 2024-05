Inaugurado há menos de um mês em Volta Redonda, já tem matriculados cerca de 230 alunos de mais de 50 bairros - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 02/05/2024 15:00

Volta Redonda - O novo Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Dauro Peixoto Aragão, no bairro Tangerinal, inaugurado há menos de um mês em Volta Redonda, já tem matriculados cerca de 230 alunos de mais de 50 bairros. Com crianças de zero a três anos matriculadas – divididas entre berçário (a partir de três meses) e maternais I, II e III, todas em tempo integral – a nova creche, apesar de estar localizada em uma região central da cidade, consegue atender diversos bairros, inclusive alguns mais distantes do Tangerinal.

Izabella Guimarães, 32 anos, moradora do bairro Roma II, leva todos os dias sua filha Ísis Guimarães, de 2 anos, à nova creche e conta que o fato de a unidade estar situada em área central da cidade possibilita ela a resolver demandas do trabalho após deixar a filha na escola.

“A Ísis já era aluna da rede municipal, em uma creche na Vila Rica, só que esse ano eu precisaria do período integral, por conta de trabalho. Comecei a procurar a transferência para outra creche municipal da rede, porque no ano passado o ensino foi ótimo, o desenvolvimento dela também foi muito bom, e eu queria continuar na rede municipal. Fiz o pedido de vaga para cá e consegui a transferência”, explicou Izabella.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (SME), as vagas foram preenchidas através da Chamada Escolar 2024 e, posteriormente, com a abertura de vagas remanescentes no período entre janeiro e março deste ano.

Estrutura elogiada

O CMEI Dauro Aragão fica no antigo campus do UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda), que passou por adaptações na infraestrutura para receber os alunos. Em um terreno de 1.250 m² e com quase 3 mil m² de área construída, a creche conta com três pavimentos e o acesso é garantido por escadas e dois elevadores panorâmicos. As 14 salas de aula estão divididas nos três andares. Todos os pisos também contam com banheiros infantis para meninos e meninas, banheiro feminino e masculino para adultos, refeitório e área para banho. No primeiro pavimento ficam o berçário e a área para banho em bebês.

O local tem toda estrutura necessária para o funcionamento de uma unidade escolar: secretaria; sala dos professores, da direção, da orientação pedagógica e orientação educacional; sala de audiovisual; arquivo; dispensa; recepção; cozinha; além de solário e pátios cobertos e descobertos. A mãe da pequena Ísis conta ainda que ela e a filha se surpreenderam com a estrutura no CMEI Dauro Aragão e que o processo de adaptação também para as duas está indo muito bem.

“Pra gente está sendo, primeiro, uma surpresa e uma adaptação para as duas, porque é a primeira vez que ela está no período integral. Toda a proposta da creche, das professoras, das auxiliares, todas são muito acolhedoras; tanto a estrutura da creche – quando a criança chega, de ser muito colorida, dos brinquedos –, como também acredito todo o treinamento que as tias e as auxiliares tiveram para receber as crianças. Não tive problemas em relação à adaptação dela. Ela já tem até uma melhor amiguinha na sala em pouco tempo e espero que continue dando tudo certo, porque realmente o período integral era o que eu precisava por conta do trabalho”, relata Izabella Guimarães.

Quem também mora em uma área mais distante e elogiou a nova creche foi Vanessa de Oliveira Guimarães, 46 anos, moradora do bairro Caieiras. Ela é mãe do pequeno Thomas de Oliveira Guimarães, de 3 anos, que, segundo a mãe, está empolgado com a nova escola.

“Foi um presente essa vaga que conseguimos aqui. A proposta da creche é muito boa. Pela questão do desenvolvimento da criança, e a proposta da creche que é diferente, é uma novidade que está sendo bem diferente pra ele e pra gente”, conta Vanessa, citando que o filho veio de uma creche particular, onde estava desde quando tinha um ano.

“Eu precisei a começar a trabalhar de casa e entrei no site da prefeitura para fazer a inscrição. Fui comunicada que a vaga tinha saído para cá e, a princípio, eu assustei, por conta da distância, pois moro no Caieiras, mas fiquei muito feliz de ele ter vindo para essa creche, com várias novidades na parte de educação infantil. Ele está muito empolgado, gosta muito da tia, e na turminha dele a professora tem umas propostas de reciclagem, trabalho com fantoche, com animais, que ele gosta muito”, disse Vanessa.

Metodologia inovadora

A nova creche oferece às crianças fundamentos baseados na neurociência e neuroeducação, com o objetivo de estimula-las a novas metodologias (Espaço Maker) como idiomas, Matemática e ensino de Robótica. O secretário municipal de Educação, Osvaldir Denadai, explica que o novo espaço implanta uma abordagem inovadora na Educação Infantil.

“A metodologia foi que está sendo desenvolvida na Creche Dauro Aragão conta com fundamentos baseados na neurociência e neuroeducação. As crianças na faixa dos 3 anos de idade têm uma grande velocidade de desenvolvimento do cérebro e o objetivo é estimular elas a novas metodologias como Idiomas, Matemática e ensino de Robótica”, explicou o secretário, lembrando ainda que no centro de Educação Infantil funcionará um centro de pesquisa aberto a instituições educacionais para acompanhamento e estudos da metodologia implantada.

O prefeito Antonio Francisco Neto conta que a nova unidade escolar atende a uma demanda grande em relação a creche em tempo integral na cidade, já que o local tem capacidade para atender até 400 crianças.

“A Creche Dauro Aragão é a realização de um sonho. Ouvir os relatos dessas mães nos enche de orgulho e mostra que estamos no caminho certo. Ainda temos muito para fazer, e vamos continuar trabalhando. As nossas crianças merecem uma educação cada vez melhor, e toda a população de Volta Redonda merece uma cidade onde todos sonhamos em viver. Parabéns a todos que contribuíram para mais essa realização”, agradeceu o prefeito.