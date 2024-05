Levantamento vai continuar na próxima semana para identificação de possíveis criadouros do mosquito - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 02/05/2024 19:09

Volta Redonda - A Vigilância Ambiental de Volta Redonda, órgão ligado à Secretaria Municipal de Saúde (SMS), deu início as ações para realização do LIRAa (Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti). As visitas já começaram em algumas regiões do município com o objetivo de fiscalizar as residências e orientar as famílias sobre os riscos de contágio e atividades preventivas.

O levantamento vai continuar na próxima semana para identificação de possíveis criadouros do mosquito – transmissor da dengue, zika e chikungunya – e mapeamento das áreas com maior índice de infestação. Todo o efetivo da Vigilância Ambiental de Volta Redonda está sendo mobilizado no LIRAa, que conta com o apoio direto dos agentes de endemia.

A coordenadora da Vigilância Ambiental de Volta Redonda, Janaína Soledad, ressalta a importância da apuração desses dados para o direcionamento de futuras ações. “O resultado é extremamente importante para avaliar o impacto de todo o trabalho realizado entre um LIRAa e outro. Além disso, desde o fim do ano passado intensificamos o combate ao mosquito com outras ações, a exemplo da força-tarefa contra a dengue que percorreu diversos bairros do município e também contou com o apoio do fumacê UBV (Ultrabaixo Volume)”, afirma Janaína.

Levantamentos anteriores da Vigilância Ambiental mostram reincidências no que diz respeito à origem do criadouro dos mosquitos. A maior parte dos casos continua nos chamados depósitos móveis, dentro de casas, jardins ou quintais domiciliares. Por isso, a importância da conscientização da população para receber os agentes de endemia nas residências, contribuindo para a diminuição da infestação do Aedes aegypti.