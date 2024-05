Interessados devem apresentar cópias do RG e CPF; comprovantes de residência e de conclusão do Ensino Fundamental - Arquivo/Secom PMVR

Interessados devem apresentar cópias do RG e CPF; comprovantes de residência e de conclusão do Ensino FundamentalArquivo/Secom PMVR

Publicado 06/05/2024 11:02

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), abre no dia 14 de maio (terça-feira) as inscrições para capacitação no curso de cuidador familiar de idoso. Podem se inscrever de forma presencial e gratuitamente pessoas acima de 18 anos, até o dia 16 de maio, das 7h às 12h, na sede da secretaria de Saúde, localizada na Rua São João Batista, nº 46, bairro Niterói.

A secretaria ressalta que no ato na inscrição é necessário apresentar os seguintes documentos: cópias do RG (identidade) e CPF; comprovantes de residência e de conclusão do Ensino Fundamental. Na entrega dos documentos será realizada uma pequena entrevista com os interessados.

O curso será ministrado pela médica de Saúde da Família da Atenção Primária de Volta Redonda, Lena Erickson T. Mazoni, e terá duração de três meses, sendo iniciado no dia 28 de maio, com previsão de término no dia 22 de agosto. As aulas acontecerão duas vezes por semana, das 13h30 às 16h30, no prédio do UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda), no bairro Aterrado. Ao fim da capacitação, os participantes receberão certificados.

“O curso de cuidador familiar de idosos conta com professores experientes em suas áreas: médicos, nutricionistas, psicólogos e dentistas. A capacitação é direcionada principalmente para a família do idoso dependente e que necessita de cuidados especiais, e também para pessoas que querem ingressar em uma nova profissão. Caso você tenha interesse e goste de cuidar e estar perto de idosos, o curso vai te ajudar”, comentou a médica Lena.

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (24) 3512-8211.