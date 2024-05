Primeiro episódio será 'Lugares pra conhecer: Complexo Cultural e Esportivo Kartodromo Nacional de VR' - Arquivo/Secom PMVR

Primeiro episódio será 'Lugares pra conhecer: Complexo Cultural e Esportivo Kartodromo Nacional de VR'Arquivo/Secom PMVR

Publicado 06/05/2024 20:42

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, em parceria com o Espaço Virgula Hub de Inovação, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET), lança nesta terça-feira (7) o podcast “Turiscast VR”, que tem o objetivo de fomentar o turismo e o desenvolvimento econômico da cidade. Os episódios estarão disponíveis na plataforma Youtube através do canal @virgurahubdeinformacaovr.

O tema do primeiro episódio será “Lugares pra conhecer: Complexo Cultural e Esportivo Kartodromo Nacional de VR”, e contará com a participação dos gestores do empreendimento, José e Felipe Fardim. Pai e filho prometem enriquecer os ouvintes com interessantes relatos e curiosidades sobre o kart na região. Nesta primeira semana, excepcionalmente, a transmissão será às 17h, e nas próximas semanas sempre às 16h.

O podcast

O ‘Turiscast’ abordará a cada semana diversos assuntos, e trará convidados especiais. A mediação do podcast ficará a cargo da turismóloga Débora Candido, da SMDET, e sua expectativa é a de chamar a atenção dos moradores e visitantes de Volta Redonda para conhecer sobre a cidade e aprender mais sobre sua história e cultura. O novo veículo de comunicação atuará como um guia de opções de lazer, hospedagem, gastronomia e eventos, entre outros assuntos.

“Os podcasts são uma forma moderna de compartilhar informações, histórias e dicas sobre destinos turísticos. Esperamos com o ‘Turiscast VR’ criar uma conexão mais pessoal com os ouvintes, para que possamos promover o que temos de único e especial em nossa cidade”, afirma Débora.

Para a diretora de Inovação do Vírgula, Agatha Martins, a parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo é fundamental para o estabelecimento do ambiente propício às práticas inovadoras no município. “Sediar esse projeto é mais um marco no nosso estúdio de podcast do Vírgula, e para o Sul Fluminense”, afirmou.