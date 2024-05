Jovens já participaram de primeiras oficinas nas escolas e visitas guiadas às empresas da cidade - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 06/05/2024 20:49

Volta Redonda - Empreender também é coisa de jovem. A 2ª Semana da Juventude Empreendedora de Volta Redonda teve início nesta segunda-feira (6) e irá até sexta-feira (10) com diversas atividades para apresentar o mundo do empreendedorismo aos jovens da cidade. A abertura oficial do evento, organizado pela Coordenadoria Municipal da Juventude (CoordJuv), aconteceu à tarde no auditório da prefeitura, e contou com a presença de jovens do Programa Educando Adolescente Assistido (Peaa), da Fundação Beatriz Gama (FBG), e do projeto Garoto Cidadão, da Fundação CSN (Companhia Siderúrgica Nacional); de alunos do Colégio Estadual Guanabara; e do Conselho Municipal da Juventude.

A coordenadora da Juventude, Larissa Garcez, destacou a importância da semana para a formação dos jovens e convidou a todos os presentes para participarem da programação.

“A juventude não é apenas o futuro, mas o presente e o futuro. Esta Semana do Empreendedorismo é uma grande oportunidade para os jovens começarem a construir hoje um futuro promissor para eles. Até quinta-feira (9) vão estar ocorrendo uma série de oficinas nas escolas, visitas guiadas nas empresas e também aulas sobre o mundo do empreendedorismo. Na sexta-feira (10) vamos finalizar a semana com uma grande feira sobre o mundo do trabalho, que vai acontecer embaixo da Biblioteca Municipal, na Vila Santa Cecília, das 13h às 17h, e depois vamos encerrar com o “Café com RH”, quando uma equipe do RH da CSN irá falar sobre a importância da inserção de jovens mulheres na indústria”, destacou a coordenadora.

Após a cerimônia de abertura, os jovens assistiram a uma palestra sobre “Mercado de Trabalho: posicionamento e oportunidade às juventudes”, ministrada pelo presidente da CDL-VR (Câmara dos Dirigentes Lojistas de Volta Redonda) Jovem, Lucas Ribeiro, e o diretor de Capacitação da CDL Jovem, Dalson Paiva.

Também participaram do evento a secretária municipal da Pessoa com Deficiência, Eliete Guimarães Vasques; o assessor do deputado estadual Munir Neto, Rodolfo Levenhagem, que representou o parlamentar; do vereador Paulinho AP, além de representantes do UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda), do Cederj, e do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti), entre outros.

Início das atividades

Na manhã desta segunda-feira (6) tiveram início as atividades da 2ª Semana da Juventude Empreendedora de Volta Redonda. Em parceria com a CDL Jovem, ocorreram a primeira oficina de empreendedorismo no Colégio Estadual Rio Grande do Sul e uma visita guiada dos alunos do Colégio Estadual Rio Grande do Norte ao Restaurante Zen Cozinha Oriental, na Vila Santa Cecília.

“Conseguimos trocar algumas experiências, falar sobre empreendedorismo, mercado de trabalho, oportunidades que a gente tem de empreender todos os dias ali do nosso lado, seja em casa, com os amigos na escola. Foi muito bacana passar as experiências que a gente teve para esses alunos, porque foi interessante ver que todos eles têm uma veiazinha empreendedora, mas às vezes faltam um empurrão, que é uma coisa que eu também precisei lá atrás, e oportunizar isso para eles é um privilégio para nós do restaurante, para nós enquanto parte da sociedade mesmo”, ressaltou o empresário Lucas Ribeiro, um dos sócios-proprietários do Zen Cozinha Oriental e presidente da CDL Jovem.

A aluna do 1º ano do Colégio Estadual Rio Grande do Norte, Raicca Santos, participou da visita ao Zen e falou sobre a experiência de conhecer de perto como funciona um empreendimento.

“Achei muito bom, porque normalmente não temos esse conhecimento nas escolas, então acho que foi muito útil para gente saber empreender e começar o nosso próprio negócio. Gostaria de um dia fazer um estágio aqui algum dia”, disse.