Bárbara Ribeiro foi aluna do projeto Ballet Educação, da Prefeitura de Volta Redonda - Divulgação/Secom PMVR

Bárbara Ribeiro foi aluna do projeto Ballet Educação, da Prefeitura de Volta RedondaDivulgação/Secom PMVR

Publicado 07/05/2024 11:48

Volta Redonda - A bailarina Bárbara Ribeiro, ex-aluna do projeto Ballet Educação, da Prefeitura de Volta Redonda, foi contratada pela Companhia do Teatro Musical Estadual de Klaipda, na Lituânia, país localizado no leste europeu. A conquista foi anunciada nesta semana pela própria Bárbara, que agradeceu ao projeto da Secretaria Municipal de Educação (SME), voltado ao ensino de Ballet Clássico e Dança Contemporânea para os alunos da Rede Municipal de Ensino.

“Só tenho que agradecer ao projeto Ballet Educação, vocês transformam a vida. Tive várias transformações de vida nesses anos, e tudo começou com vocês. Tenho que agradecer mesmo, de coração. E para mim também é um orgulho falar isso e saber que está dando tudo certinho, e que continue assim”, afirmou, emocionada, a bailarina, que agora faz parte da companhia europeia, considerada a maior instituição profissional de artes cênicas da Lituânia Ocidental.

Recentemente, Bárbara Ribeiro estava matriculada na Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, localizada na cidade de Joinville (SC) – única filial do famoso teatro russo. Antes de conquistar uma vaga na escola do Bolshoi, a bailarina, como lembra a coordenadora do Ballet Educação, Izabel Santos Leal, deu seus primeiros passos com o projeto de Volta Redonda, em 2008.

“Desde pequena, ela se mostrou uma aluna dedicada e com muito talento, se destacando também pelo biotipo, pela flexibilidade, disciplina, concentração e pelo interesse pelo balé”, disse Izabel, acrescentando que a jovem bailarina participou de diversas apresentações pelo Ballet Educação, como o espetáculo “Quebra-Nozes”, em 2012.

Em 2014, Bárbara foi selecionada para o Teatro Bolshoi do Brasil após participar de uma pré-seleção realizada no município de Resende, na qual ela e mais outra aluna do Ballet Educação – dentre as 19 que participaram – foram aprovadas.

“A secretaria de Educação providenciou tudo que precisávamos, como hotel, passagem de avião, alimentação, entre outras coisas. Foram três dias de muitos testes e, no final, a notícia que mais esperávamos: a aprovação da Bárbara, aos 11 anos, na única filial da renomada escola fora da Rússia. Começava assim a realização do sonho dessa pequena bailarina”, destacou a professora Izabel.

Projeto – Iniciado em setembro de 2005, o projeto Ballet Educação tem o objetivo de preparar jovens bailarinos, aliando educação, cultura e arte, promovendo o desenvolvimento global dos estudantes e estimulando a formação de plateias, com foco na arte da dança de formação clássica e contemporânea.