Outros seis equipamentos revitalizados serão entregues ainda em 2024Divulgação/Secom PMVR

Publicado 08/05/2024 14:33

Volta Redonda - Em um movimento significativo para o fortalecimento da Assistência Social, a Prefeitura de Volta Redonda vai inaugurar na próxima sexta-feira (10), às 10h, mais um Centro de Referência de Assistência Social (Cras) – equipamento da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas). Desta vez os beneficiados são os moradores do bairro Jardim Cidade do Aço.

Este novo espaço, projetado para ser um pilar de apoio e referência para 2,5 mil famílias, faz parte da expansão dos serviços sociais oferecidos pela prefeitura. Desde que assumiu a administração municipal, o prefeito Antonio Francisco Neto já reabriu e revitalizou 38 equipamentos. Outros seis serão entregues ainda este ano.

Até 2020 o município contava apenas com 12 Cras, que estavam funcionando de forma precária, nos bairros Água Limpa, Dom Bosco, Monte Castelo, Retiro, Roma II, Rústico, São Carlos, São Sebastião, Siderlândia, Três Poços, Vila Brasília e Voldac. Todos esses espaços passaram por reformas e restruturação da equipe de trabalho.

Em apenas um ano de governo, entre 2021 e 2022, o prefeito Neto reativou e colocou em funcionamento 19 Cras, beneficiando os moradores dos bairros Açude, Belo Horizonte, Caieiras, Candelária, Coqueiros, Ilha Parque, Jardim Belmonte, Jardim Ponte Alta, Mariana Torres, Nova Primavera, Padre Josimo, Santa Cruz, Santo Agostinho, São Cristóvão, São Luiz, Verde Vale, Vila Americana, Vila Rica e Volta Grande.

Além disso, o município ganhou dois Centros de Convivência localizados nos bairros Aero Clube e Siderópolis, respectivamente; um Centro de Inclusão Produtiva (CIP) no bairro Vila Rica; e um Centro de Educação e Produção Alimentar (Cepa) no bairro São Sebastião.

A ampliação da assistência social da cidade ganhou mais reforço em 2023, com a abertura do Cras do bairro Santa Rita de Cássia, do Centro de Inclusão Produtiva do bairro Verde Vale e de um quiosque na Rodoviária Municipal.

O que vem por aí

Para o segundo semestre deste ano, a administração municipal abrirá mais três Cras: nos bairros Ponte Alta, Eucaliptal e no complexo Roma (no bairro Parque das Garças), além do Centro de Inclusão Produtiva, no Vila Rica-Tiradentes, e um quiosque no Mercado Popular da Vila Santa Cecília.

A secretária municipal de Assistência Social, Rosane Marques, destacou que esses equipamentos da assistência oferecem uma gama de serviços essenciais para os moradores.

“De 2021 para cá já realizamos mais de 380 mil atendimentos nessas unidades, incluindo programas de fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, além de orientação e encaminhamento para outros serviços sociais e programas de geração de renda, entre outros. Com uma equipe multidisciplinar, os espaços estão preparados para atender as diversas necessidades da comunidade, promovendo a autonomia e o desenvolvimento social”, disse a secretária.

O prefeito Antonio Francisco Neto ressaltou que o compromisso da administração municipal com o bem-estar de seus cidadãos visa possibilitar um futuro melhor para as famílias atendidas.



“A inauguração desses espaços faz parte da iniciativa de um esforço maior da administração municipal, para garantir que todos os cidadãos tenham acesso a serviços básicos e apoio necessário para superar desafios. Cada equipamento que inauguramos damos um passo importante na direção de uma sociedade mais justa e igualitária, onde todos têm acesso a oportunidades e suporte para viver com dignidade”, salientou o prefeito.