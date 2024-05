Vítima e uma testemunha informaram à Polícia Civil que homem ameaçou agredir ex-companheira com uma pá - Divulgação/PCERJ

Publicado 09/05/2024 13:37

Volta Redonda - Um homem de 43 anos foi preso em flagrante na tarde desta quarta-feira (8) por policiais civis da Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) de Volta Redonda, após ter agredido e ameaçado a ex-companheira, de 42 anos, no bairro Belmonte, em Volta Redonda.

Segundo a vítima e uma testemunha informaram à Polícia Civil, o homem ameaçou agredir a ex-companheira com uma pá. Na noite anterior, conforme informou a vítima, ela teria sido agredida e ameaçada de morte pelo homem. No dia seguinte (quarta-feira) a mulher procurou a Deam.

Os agentes então saíram em diligência para capturar o agressor. De acordo com os policiais, ao ser abordado, o homem estava muito alterado e simulou sacar uma arma contra a equipe, mas na verdade o equipamento era uma arma de ar comprimido (airsoft), que foi apreendida.

De acordo com a Polícia Civil, o homem também responde a outros crimes no estado de São Paulo e já foi encaminhado ao sistema prisional, onde aguardará as decisões da Justiça.