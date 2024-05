Hospital São João Batista bate novo recorde de cirurgias, com 1.852 procedimentos entre janeiro e abril - Divulgação/Semop PMVR

Publicado 09/05/2024 15:23

Volta Redonda - O Hospital São João Batista (HSJB), em Volta Redonda voltou a bater um novo recorde em realização de cirurgias: entre janeiro e abril deste ano, foram realizados 1.852 procedimentos, contra os 1.654 referentes ao mesmo período de 2023 – um crescimento de 11,96%.

Dentre as cirurgias realizadas pelo HSJB, a que apresentou o maior crescimento foi a de gineco-obstetrícia, que passou de 228 para 408 (78,95% a mais). Os procedimentos oftalmológicos tiveram um salto de 63,64%: foram 36 procedimentos nos quatro primeiros meses de 2024, contra 22 do mesmo período do ano passado. As cirurgias de traumato-ortopedia tiveram um crescimento de 11,75%, passando de 443 para 495.

Observado de forma isolada, abril de 2024 marcou um novo recorde mensal de cirurgias no São João Batista. Foram realizados 481 procedimentos – para efeito de comparação, em abril de 2023 foram 403 cirurgias, indicando um aumento de 19,36%. Entre as especialidades, as que mais tiveram procedimentos cirúrgicos foram as de traumato-ortopedia (132), gineco-obstetrícia (106) e urologia (104). No que diz respeito à cirurgia geral, foram 84 procedimentos no último mês.

O diretor-geral do Hospital São João Batista, o vice-prefeito Sebastião Faria, agradeceu a toda a equipe do hospital pela dedicação para que o São João Batista – encontrado em situação caótica em 2021 – voltasse a ser a referência para a população de Volta Redonda.

“O prefeito Neto nos deu essa missão, de recuperar um hospital que estava em crise, quase fechando as portas, para que voltasse a ser o orgulho de Volta Redonda. São três anos de muito trabalho, em que parabenizamos médicos, enfermeiros e todos os funcionários do São João Batista, que abraçaram essa causa. E seguimos firmes em fazer ainda melhor, com esses recordes de cirurgias e com as obras de ampliação”, declarou.