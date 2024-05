Abertura oficial acontecerá na segunda-feira (13), às 14h30, no auditório da Secretaria Municipal de Assistência Social - Arquivo/Secom PMVR

Publicado 09/05/2024 15:54

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) e Secretaria Municipal de Administração (SMA), irá promover na próxima semana a Sipat 2024 (Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho). O evento acontecerá entre segunda (13) e sexta-feira (17) da próxima semana com diversas palestras e atividades destinadas aos servidores da prefeitura e autarquias do município.

A chefe do setor de Serviço de Segurança do Trabalho (SST), Iara Mateus Gonçalves, destacou também que durante a semana serão postados vídeos informativos no Portal do Servidor (servidor.voltaredonda.rj.gov.br).

“O intuito é contribuir para a conscientização dos servidores sobre a importância de se adotar medidas de segurança, cuidar da saúde física e mental e valorizar o ambiente de trabalho. O evento é gratuito e não precisa de inscrição prévia. Que os servidores possam comparecer e participar das palestras e atividades”, afirmou.

A abertura oficial da Sipat 2024 acontecerá na segunda-feira (13), às 14h30, no auditório da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), no bairro Nossa Senhora das Graças. Durante a cerimônia, será realizada uma palestra sobre “Ergonomia no Trabalho”, ministrada pela fisioterapeuta Simone Reis.

A programação seguirá na terça-feira (14), às 9h, no auditório do Palácio 17 de Julho, no Aterrado, com uma palestra sobre ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis). A enfermeira do Centro de Doenças Infectocontagiosas (CDI) de Volta Redonda, Vera Lúcia Vieira de Souza Oliveira, abordará o tema com os presentes. No mesmo local, na quinta-feira (16), também às 9h, o corregedor da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), Valdo Rocha, falará sobre Segurança no Trânsito, com foco em acidente de trajeto.

No encerramento da Sipat, na sexta-feira (17), das 10h às 14h, acontecerá um evento na Praça Sávio Gama, no Aterrado, em frente à Prefeitura, com a participação das secretarias municipais de Ordem Pública (Semop), Comunicação (Secom) e Saúde (SMS), além da faculdade Estácio e do Cerest (Centro Regional Saúde do Trabalhador).

“Teremos diversos stands com serviços e informações. A Segurança do Trabalho abordará o comportamento seguro no trabalho, o CDI vai falar sobre as ISTs, a equipe da Vigilância Ambiental trará o combate à dengue e a Semop o trânsito seguro. Também teremos a participação dos alunos da Estácio, que vão ensinar sobre procedimentos de primeiros socorros, além de aferir pressão e glicose, e do Cerest, que irão abordar o tema ergonomia”, pontuou.