Prefeito Neto recebeu nesta sexta-feira (10), a visita do deputado federal Doutor LuizinhoDivulgação/Secom PMVR

Publicado 10/05/2024 17:19

Volta Redonda - O prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, recebeu nesta sexta-feira (10), a visita do deputado federal Doutor Luizinho. O parlamentar veio conferir o andamento de projetos e também conhecer novidades que estão para entrar em funcionamento. Ao final da reunião, Luizinho destinou R$ 10 milhões em emendas para o município.

Pelo acertado no encontro, que aconteceu no gabinete do prefeito, serão R$ 2,5 milhões para custeio do Hospital Veterinário. “Teremos um dos maiores hospitais veterinários públicos do país, mas precisamos de apoio, e o Doutor Luizinho é um entusiasta deste projeto. O hospital foi um pedido do vereador Renan Cury, que está com obras a todo vapor. Hoje, demos um passo além”, disse Neto.

Além disso, o deputado destinou mais R$ 2,5 milhões para custeio do Retiro dos Atletas, que está sendo construído e também com obras avançadas. O projeto foi idealizado pelo ex-jogador profissional Deley de Oliveira, que também atuou como deputado federal. “Esse projeto vai ser uma referência em todo o país, no qual vamos abrigar ex-atletas que, em troca da assistência, vão oferecer seus conhecimentos e experiências à nossa cidade”, disse Neto.

Os outros R$ 5 milhões serão aplicados no custeio da rede municipal de saúde. “O Luizinho é sem dúvida o maior parceiro da nossa Saúde, juntamente com o Governo do Estado. Estamos avançando, reconstruindo a Saúde do município. Ainda temos muito a fazer, mas conseguimos avançar”, disse a Secretária Municipal de Saúde, Maria da Conceição.

Também participaram do encontro o deputado estadual Munir Neto, o assessor especial do prefeito, Edson Albertassi, representantes do governo estadual e demais integrantes da equipe do prefeito.

Estatuto das Doenças Raras

O deputado estadual Munir Neto aproveitou a oportunidade para apresentar o Estatuto das Doenças Raras, que foi criado por ele na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro.

“O Estatuto das Doenças Raras, que é pioneiro no país, foi um marco para pessoas com doenças raras que militam pela causa no estado do Rio. O Dr. Luizinho nos trouxe uma notícia maravilhosa, que existe um projeto para criar um Cartório para registrar essas pessoas e ampliarmos a oferta de atendimentos e serviços”, disse Munir.