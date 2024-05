Caso foi registrado na 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda) - Divulgação/PMERJ

Publicado 11/05/2024 18:13

Volta Redonda - Policiais militares foram atender a um chamado de ameaça na Rua Valentino Ângelo Granato, no bairro São Lucas, no fim da manhã deste sábado (11).

No local, a vítima, de 44 anos, afirmou que teria sido ameaçada por um homem de 38 anos com uma arma de fogo. A relação entre os dois não havia sido esclarecida até o momento desta publicação, e o suspeito não estava no local quando os policiais militares chegaram.

Após uma revista na residência, os policiais militares encontraram 452 pinos de cocaína de R$ 10; R$ 1.240 em espécie; uma pistola 9mm, com numeração raspada; e 26 munições cal. 9mm.

O caso foi registrado na 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda).