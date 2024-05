Inscrições terão início às 9h da próxima terça-feira (14) e terminarão às 16h do próximo dia 20 - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 11/05/2024 17:54

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Administração (SMA), publicou o edital do processo seletivo para contratação temporária de 100 cuidadores da área educacional. As inscrições terão início às 9h da próxima terça-feira (14) e terminarão às 16h do próximo dia 20; os interessados precisam preencher a ficha eletrônica disponível no site voltaredonda.rj.gov.br/concursopúblico, onde também está disponível o link para o edital.

Caso o candidato tenha dificuldades com o acesso à internet, a inscrição poderá ser feita na Subprefeitura do Retiro (Avenida Antônio de Almeida, 46). O valor da inscrição é de R$ 30, que pode ser paga até 21 de maio, mas os interessados podem solicitar a isenção da taxa de inscrição, dentro dos seguintes requisitos: estar inscrito no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal) e for membro de família de baixa renda; se for doador regular de sangue; ou se estiver cadastrado no Registro Brasileiro de Doadores de Medula Óssea.

Quanto às vagas disponíveis, 70 são de ampla concorrência, além de 20 vagas para a cota de negros e mais 10 para Pessoas com Deficiência (PCDs), que serão convocados de acordo com suas classificações. Os demais candidatos classificados que não estiverem entre os selecionados vão formar cadastro de reserva por ordem de classificação, enquanto durar o processo seletivo – que tem duração de dois anos e pode ser prorrogado por igual período.

A prova objetiva do processo seletivo será realizada em 9 de junho, a partir das 9h, com um total de 30 questões, sendo 20 de Língua Portuguesa e 10 de Conhecimentos Específicos. Será aprovado o candidato que acertar, pelo menos, nove questões (30% do total), sendo que precisa acertar pelo menos uma questão de cada conteúdo. O gabarito da prova será disponibilizado no mesmo dia, e o resultado final será divulgado em 25 de junho.

Para participar do processo seletivo, o candidato deve ter o Ensino Fundamental Completo. A carga horária será de 220 horas por mês, com um salário mensal de R$ 1.412 – acrescido de R$ 350 de Auxílio-Alimentação, R$ 200 de gratificação social e demais gratificações previstas na legislação vigente.

Dentre as atribuições do cuidador na área educacional estão, entre outras: acompanhar e auxiliar a pessoa/aluno com deficiência severamente comprometida no desenvolvimento das atividades rotineiras; ministrar, de acordo com a prescrição médica, remédios e tratamentos que não exijam conhecimentos especializados; escutar, estar atento e ser solidário com a pessoa cuidada; e atuar como facilitador na execução das atividades propostas pelo professor regente.