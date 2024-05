Obras são parceria entre a prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Governo do Estado - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 13/05/2024 11:31

Volta Redonda - A aplicação do novo asfalto nas ruas de Volta Redonda avançou para outras vias a partir desta segunda-feira (13). Em parceria entre a prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Obras (SMO), e o Governo do Estado, as obras de asfaltamento chegaram aos bairros Santa Rita do Zarur e Volta Grande III. Neste último, as equipes iniciaram a fresagem de um trecho da Avenida Beira-Rio para que, em breve, a via receba a massa asfáltica. No Santa Rita do Zarur, as equipes já iniciaram os trabalhos de preparação do solo também nesta segunda-feira.

O novo asfaltamento também avançou no bairro Retiro, com as equipes iniciando nesta segunda-feira os trabalhos na Rua Goiás. O serviço também já está adiantado na Rua Fortaleza, onde, no total, serão executados cerca de três mil metros quadrados de asfalto. Ainda no Retiro, a Rua 9 de Julho já foi fresada e logo receberá a nova pavimentação. O bairro também já foi contemplado com novo asfalto na Avenida Floriano e em trechos da Avenida Antônio de Almeida.

O prefeito Antonio Francisco Neto destacou o avanço nas frentes de trabalho e a conclusão dos serviços em diversas localidades.

“Já avançamos bastante também no Santa Cruz, que incluiu outros serviços de infraestrutura, como drenagem, calçadas e meio-fio. São diversas localidades que estão recebendo o novo asfalto, e agradeço mais uma vez ao Governo do Estado por essa parceria, que está ajudando Volta Redonda a melhorar cada vez mais. Temos muito trabalho pela frente e estamos no caminho certo”, frisou Neto.

Com previsão de mais de 300 ruas e avenidas para receber o novo asfalto em Volta Redonda, a melhoria já beneficia bairros como Aterrado, Açude, Roma, Vila Santa Cecília, Pinto da Serra e Santo Agostinho.