Passeio faz parte da programação da Semana da Luta Antimanicomial - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 14/05/2024 13:43

Volta Redonda - Usuários e seus familiares, além de trabalhadores do Centro de Atenção Psicossocial para Adultos (Caps) Vila Esperança, localizado na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda, participaram nesta terça-feira (14), de um tour pela cidade, a bordo de um ônibus adaptado para eventos, contando com luzes e música. O passeio faz parte da programação da Semana da Luta Antimanicomial, promovida pela Divisão de Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), em alusão ao Dia Nacional da Luta Antimanicomial (18 de maio).

A coordenadora da Divisão de Saúde Mental, Edna Quintino, explica que o objetivo é conscientizar e informar a população sobre a importância deste mês para este movimento.

“É a busca em valorizar o processo do cuidado em liberdade e a reinserção sociofamiliar do sujeito com sofrimento psíquico. Vamos juntos por uma sociedade sem manicômios”, disse a coordenadora.

Antes do embarque, em frente ao Caps Vila Esperança, na Vila, o usuário do Centro de Atenção Psicossocial, Luiz Elves Gonzaga, estava empolgado e falou um pouco sobre a importância desse tipo de ação.

“Acho isso muito importante para as pessoas, porque às vezes elas ficam com remédio e não participam. Precisamos nos reunir, porque o Caps é como se fosse uma segunda casa. Estamos lutando por uma causa justa para a gente mesmo. Fiz tratamento por muitos anos e o Caps praticamente salvou minha vida”, contou Luiz.

Quem também esteve a bordo do “Trenzinho da Alegria” foi Édson Vander de Souza, morador do bairro Nove de Abril e pai da usuária Angela. “É muito gratificante, muito louvável, pois as pessoas que são atendidas precisam muito desse tipo de atividade. É bom também para o desenvolvimento dela”.

Depois de partirem do Caps, na Vila Santa Cecília, o grupo seguiu o roteiro do tour, que incluiu passagens pelos bairros Jardim Belvedere, Aterrado, Santo Agostinho, Retiro e pela Avenida Amaral Peixoto (Centro).

Caps Vila Esperança

O Caps Vila Esperança fica na Rua 93C, nº193, Vila Santa Cecília, funcionando segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. O local atende à população da área de abrangência dos seguintes bairros: Água Limpa, Bela Vista, Brasilândia, Caieiras, Candelária, Dom Bosco, Eucaliptal, Jardim Amália I e II, Morada da Granja, Nova Primavera, Ponte Alta, Rústico, São Sebastião, Santa Tereza, Santo Agostinho, São Cristóvão, São Lucas, São Luiz, Três Poços, Vila Americana, Volta Grande, Minerlândia, São Carlos e Santa Inês.