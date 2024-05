Estádio da Cidadania, no bairro Jardim Paraíba, é um dos principais pontos de coleta de doações - Divulgação/Secom PMVR

Estádio da Cidadania, no bairro Jardim Paraíba, é um dos principais pontos de coleta de doaçõesDivulgação/Secom PMVR

Publicado 14/05/2024 13:19

Volta Redonda - Volta Redonda já despachou para o Rio Grande do Sul mais de 300 toneladas em doações. O Estado sofre com enchentes há 15 dias, com mais de 450 cidades alagadas, 147 mortos e 500 mil desabrigados. Entre diversos pontos de coleta de material para ajudar o povo gaúcho, um dos principais é o Estádio da Cidadania, no bairro Jardim Paraíba.

As entregas podem ser feitas no Acesso Branco, na administração do estádio. No local, a movimentação é intensa, com chegada a todo instante de água potável, roupas, mantimentos, cobertores e remédios. Todo material arrecadado está sendo levado diretamente para o Sul ou para o Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, pela Fundação Sérgio Loureiro, através da Transporte Excelsior.

“Volta Redonda tem dado um belo exemplo de solidariedade, como sempre faz. Essa união de forças é muito importante para ajudar o povo do Sul, pois as chuvas não pararam e ainda precisamos tentar ajudar mais. Temos de agradecer ao nosso povo, que sempre responde aos chamados quando nosso país mais precisa”, disse o prefeito Antonio Francisco Neto.

O diretor da fundação, Sérgio Loureiro, o Serginho, destacou que novas carretas já estão previstas para sair, uma vez que as doações no estádio ainda estão em bom ritmo. “Estamos fazendo um trabalho incansável para transportar tanta solidariedade. Vamos seguir no mesmo ritmo do nosso povo”, disse o jovem.