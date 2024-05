Com o suspeito, os policiais apreenderam uma pistola calibre 9mm com numeração raspada - Divulgação/93a DP (Volta Redonda)

Publicado 14/05/2024 22:17

Volta Redonda - Um suspeito de tráfico de drogas, de 18 anos, foi preso na manhã desta terça-feira (14) por policiais civis da 93a Delegacia de Polícia, no bairro Belmonte, em Volta Redonda, após uma troca de tiros. Com o suspeito, os policiais apreenderam uma pistola calibre 9mm.

De acordo com as informações da Polícia Civil, uma equipe estava em diligência no local conhecido como “Invasão”, no Belmonte, para localizar suspeitos de tráfico ligados à organização criminosa Comando Vermelho.

Ao perceber a presença dos agentes, os suspeitos, armados, disparam contra os policiais, que revidaram. O suspeito de 18 anos saiu correndo de arma em punho, e ao perceber que estava cercado, jogou a pistola em uma área de mata.

Ele invadiu uma residência para tentar despistar os policiais, mas foi capturado no interior do imóvel. A arma - com a numeração raspada - foi recuperada pelos policiais, e os demais suspeitos escaparam.

O preso foi recolhido ao sistema penitenciário, onde permanecerá acautelado à disposição da Justiça.